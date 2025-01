Ministro de Lula ‘bate-boca’ com Aécio Neves sobre BR-381

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo),não foi o único político mineiro a questionar a efetividade da concessão da BR-381, trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares, à iniciativa privada. Ex-governador de Minas e deputado federal, Aécio Neves (PSDB) disparou críticas aos governos petistas de Dilma Rousseff e à atual gestão de Luiz Inácio Lula da Silva pelas redes sociais: “Será que estamos diante de mais um capítulo de promessas adiadas?”. O ministro dos transportes, Renan Filho, rebateu o comentário.

“Faltou lembrar que no governo FHC vocês estadualizaram as rodovias federais em Minas para, supostamente, o Governo do Estado realizar os investimentos necessários e, anos depois, devolveram-as, sem os ‘prometidos’ investimentos e em pior estado de conservação”, afirmou o chefe da pasta de transportes.

Os mineiros podem acreditar, @AecioNeves. Dia 6/2 vamos lançar as obras dos primeiros 100 dias de contrato iniciando os trabalhos. Me permita uma observação: faltou vc lembrar que no governo FHC vcs estadualizaram as rodovias federais em Minas para, supostamente, o Governo do… pic.twitter.com/u8FAS2WudY — Renan Filho (@RenanFilho_) January 24, 2025

Renan ainda disse que no dia 6 de fevereiro serão lançadas as obras dos primeiros 100 dias de contrato. A privatização da BR-381 é um imbróglio que se arrasta há décadas, bem como a reivindicação pela duplicação da estrada, conhecida pelas curvas sinuosas, o relevo acidentado e a alta frequência de acidentes graves.

Com a assinatura do contrato, inicia-se oficialmente o período para que as obras saiam do papel. O edital de concessão prevê o investimento de R$ 9,3 bilhões em intervenções na estrada, que receberá cinco praças de pedágio ao longo do trecho.

Mais bate-boca

Durante a cerimônia de concessão na última quarta-feira, Lula criticou o governador de Minas Gerais, que não participou da solenidade em Brasília. “Por esse acordo das dívidas dos estados, o governador de Minas Gerais deveria me trazer um prêmio”, afirmou em seu discurso.

Pelas redes sociais, na mesma linha de Aécio, Zema mandou um recado para Lula: "O PT prometeu essa mesma obra nos 188 meses de governo, mas não entregou. Por isso, quando for colocar máquina na pista, fiscalizar ou inaugurar trechos da obra na BR-381, eu estarei à disposição. Meu foco é trabalhar, não perder tempo com eventos burocráticos."