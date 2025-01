Lula alfineta Zema após críticas ao Propag: ‘deveria me trazer um troféu’

Durante a assinatura do termo de concessão do trecho da BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares, nesta quarta-feira (22/1), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez críticas ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que não participou da solenidade em Brasília. “Por esse acordo das dívidas dos estados, o governador de Minas Gerais deveria me trazer um prêmio”, afirmou em seu discurso.

“Ele deveria me dar um prêmio de único presidente da República que ele tem conhecimento que nunca vetou absolutamente nada de nenhum prefeito ou governador por ser oposição. O que nós fizemos para os estados que não pagavam as dívidas só Jesus Cristo faria”, disse Lula.

O presidente ainda destacou que sua terceira gestão está sendo marcada pelo diálogo com os governadores e citou o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que, segundo Lula, foi construído por meio da demanda dos estados. “Eu fiz as obras que os estados pediram, pelo menos isso deveria agradecer, mas ele fez uma crítica desnecessária (ao Propag). Vou relevar porque sou presidente da república e quero falar do que está dando certo”, afirmou o chefe do Executivo nacional.

O governo estadual não foi representado nem por Zema, que estaria em agenda com a Associação Mineira de Municípios (AMM), nem pelo vice, Mateus Simões (Novo). O prefeito de Belo Horizonte em exercício, Álvaro Damião (União), esteve no evento ao lado de membros da bancada mineira no Congresso Nacional.

@LulaOficial, o PT prometeu essa mesma obra nos 188 meses de governo, mas não entregou. Por isso, quando for colocar máquina na pista, fiscalizar ou inaugurar trechos da obra na BR-381 eu estarei à disposição. Meu foco é trabalhar, não perder tempo com eventos burocráticos. — Romeu Zema (@RomeuZema) January 22, 2025

Pelas redes sociais, Zema mandou um recado para Lula: "O PT prometeu essa mesma obra nos 188 meses de governo, mas não entregou. Por isso, quando for colocar máquina na pista, fiscalizar ou inaugurar trechos da obra na BR-381, eu estarei à disposição. Meu foco é trabalhar, não perder tempo com eventos burocráticos."

Bate-boca no X

Após a sanção com vetos do Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados (Propag), de autoria do presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG), Zema declarou que as negativas de Lula a trechos específicos do texto trariam prejuízo aos estados endividados. Segundo o governador mineiro, a negativa do petista a 13 artigos da proposta podem obrigar o estado a repassar R$ 5 bilhões a mais para a União em 2025 e 2026.

“Enquanto os estados lutam para equilibrar as contas, o Planalto mantém 39 ministérios, viagens faraónicas, gastos supérfluos no Alvorada e um cartão corporativo sem transparência. Até quando o contribuinte vai bancar essa desordem?”, questionou em publicação na rede social X.

O ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) respondeu Zema no X: "No seu governo, o Estado deu calote em mais de R$ 30 bilhões devidos ao governo federal, em mais R$ 12 bilhões junto a Instituições Financeiras, fora os calotes em outros credores privados, fazendo o Estado um dos mais endividados do país e com brutal crescimento da dívida", disparou.

Apesar de afirmar que não iria aderir ao Propag se os vetos não fossem derrubados, interlocutores do governo mineiro afirmam que Minas, que está em Regime de Recuperação Fiscal, deve anunciar adesão ao programa federal para pagamento das dívidas com a União.

Concessão

A privatização da BR-381 é um imbróglio que se arrasta há décadas, bem como a reivindicação pela duplicação da estrada, conhecida pelas curvas sinuosas, o relevo acidentado e a alta frequência de acidentes graves.

Com a assinatura do contrato, inicia-se oficialmente o período para que as obras saiam do papel. O edital de concessão prevê o investimento de R$ 9,3 bilhões em intervenções na estrada, que receberá cinco praças de pedágio ao longo do trecho.