Álvaro Damião acompanha assinatura da concessão da BR 381; Zema não vai

O prefeito em exercício de BH, Álvaro Damião (União Brasil), acompanhará a assinatura do contrato de concessão da BR-381, que acontece em Brasília (DF), na manhã desta quarta-feira (22/1).

Romeu Zema (Novo) não estará na solenidade. A agenda do governador mineiro informa que ele tem compromissos em Belo Horizonte pela manhã e segue para Juiz de Fora à tarde.

Hoje, com a presença do ministro dos Transportes Renan Filho (MDB-AL) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o contrato de concessão da BR-381 será assinado em cerimônia no Palácio do Planalto. O evento foi marcado sem antecedência, já que a ideia inicial seria de cumprir o rito de forma protocolar, com uma assinatura eletrônica.

Conhecida como 'Rodovia da Morte', a BR-381 será administrada pela Concessionária Nova 381, que investirá R$ 10 bilhões ao longo de 30 anos de concessão. O trecho, com 303,4 km de extensão, começa em Belo Horizonte, no entroncamento com a BR-262, e segue até o entroncamento com a BR-116, em Governador Valadares.