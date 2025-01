Luísa Barreto assume a presidência da Codemge antes da adesão ao Propag

A presidência da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) será assumida pela secretária de Planejamento e Gestão (Seplag), Luísa Barreto, conforme informou o governo de Minas Gerais nesta terça-feira (21/1). Ela substituirá o economista Sérgio Lopes Cabral, que assumiu o posto pouco antes do início de maio de 2024.

O objetivo do governo mineiro é realizar as adequações necessárias para viabilizar a adesão do Estado ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), destinado a solucionar a dívida de entes da federação, incluindo uma avaliação justa de valor para possível federalização ou privatização.

O texto do Propag afirma que os Estados podem federalizar ativos estatais para reduzir o valor total da dívida com a União. Caso a amortização chegue a 10% da dívida, será reduzido um ponto percentual da taxa somada ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Se o valor alcançar 20% do total, a diminuição será de dois pontos percentuais.

"A Codemig, que tem a Codemge como acionista majoritária, é a empresa com o maior valor do governo estadual e, portanto, o principal ativo a ser utilizado para abatimento da dívida de Minas com a União, com o objetivo de possibilitar a adesão ao Propag", afirma o governo por meio de nota.

O cargo de Luísa Barreto na Seplag será assumido por Sílvia Caroline Listgarten Dias, atual chefe de gabinete da pasta.