Prefeito do interior recusa vaga na ALMG e ex-presidente vai assumir cargo

O prefeito de São Gotardo, no Alto Paranaíba, Makoto Sekita (PSD), decidiu abrir mão da vaga de deputado estadual que foi aberta com a eleição do ex-deputado Douglas Melo (PSD) como prefeito de Sete Lagoas. Com a decisão de Sekita, primeiro suplente do Partido Social Democrático, o ex-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais Adalclever Lopes (PSD) foi convocado para o cargo.

A convocação foi assinada pelo presidente da ALMG, deputado Tadeu Martins Leite (MDB), e publicada no Diário Oficial do Legislativo no último sábado (18/1). No mesmo dia, Makoto Sekita anunciou o “Dia do Fico”.

“São Gotardo é minha casa, meu coração e minha prioridade. Assumi o compromisso de ser prefeito desta cidade e, junto com cada cidadão, vou trabalhar incansavelmente para fazer o que é melhor para o nosso futuro”, escreveu o prefeito em suas redes sociais.

Durante a campanha, Makoto Sekita já havia firmado compromisso em cartório assegurando que não assumiria uma vaga de deputado estadual caso eleito. O prefeito foi eleito em outubro passado com 61,45% dos votos - cerca de 11.607 eleitores.

Adalclever está sem cargo eletivo desde 2018, quando deixou a ALMG para se candidatar ao governo de Minas Gerais. Na ocasião, o ex-deputado, então no MDB, seria candidato a vice-governador na chapa de Marcio Lacerda (PSB), mas o ex-prefeito de Belo Horizonte desistiu da disputa após uma articulação do PSB e do PT em prol de Fernando Pimentel.

A candidatura do ex-presidente da ALMG foi mantida, mas ele recebeu apenas 2,77% dos votos no pleito. Adalclever ainda foi secretário de Governo na gestão do ex-prefeito Alexandre Kalil (sem partido), e ainda coordenou sua campanha ao governo de Minas Gerais em 2022.

Adalclever é um dos três novos deputados que assumem uma cadeira na Assembleia em fevereiro. Além dele, foram convocados Lincoln Drumond (PL) para o cargo do ex-deputado Coronel Sandro (PL), prefeito de Governador Valadares, e a advogada Carol Caram (Avante) na vaga de Fábio Avelar (Avante), prefeito de Nova Serrana.