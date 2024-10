As eleições para prefeituras do interior do estado vão alterar a composição da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Três dos 77 deputados estaduais foram eleitos e suas vagas serão assumidas, em janeiro do ano que vem, pelos suplentes. Nenhum deputado federal mineiro foi eleito prefeito.

Eleito em Governador Valadares com 52,95% dos votos, o deputado estadual Coronel Sandro (PL) será substituído por seu suplente, o vereador em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, Lincoln Drummond (PL), segundo suplente.

A primeira na lista é Amanda Teixeira, mas ele assumiu recentemente no lugar da deputada licenciada Alê Portela (PL), que virou secretária de estado de Defesa Social do governo Romeu Zema (Novo).

O deputado estadual Douglas Melo (PSD) foi eleito prefeito de Sete Lagoas, Região Central do estado, com 43,3% dos votos, e sua vaga deve ser assumida pelo ex-deputado estadual Adalclever Lopes (PSD), segundo suplente. É que o primeiro suplente Makoto Sekita (PSD) foi eleito prefeito de São Gotardo, no Triângulo Mineiro.



O deputado estadual Fábio Avelar (Avante) foi eleito prefeito de Nova Serrana, Região Central, com 60,85% refeito, e sua cadeira deve ser assumida pela advogada Carol Caram, do mesmo partido.

Ainda disputa o segundo turno, o deputado estadual Bruno Engler (PL), que concorre à Prefeitura de Belo Horizonte, contra Fuad Nonam (PSD), atual prefeito. Caso ele seja eleito, a vaga poderá ser ocupada por Carol Figueiredo, ligada à Renovação Carismática da Igreja Católica. Carol foi eleita vereadora em Montes Claros nestas eleições.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A posse dos novos deputados deve ocorrer em fevereiro, quando começarem os trabalhos do Legislativo.