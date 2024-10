Sérgio Hondjakoff, Zilu Camargo e Datena disputaram as eleições 2024

O cenário político nas eleições em 2024 foi marcado por uma enxurrada de celebridades e figuras públicas buscando cargos políticos. Desde apresentadores de televisão a ex-BBBs e influenciadores digitais, a diversidade de candidatos foi notável. Entre os que conseguiram se eleger e aqueles que devem se contentar com a suplência, o envolvimento de famosos trouxe uma nova dinâmica ao jogo político.



Nomes como José Luiz Datena e a ex-BBB Mara Viana disputaram posições de destaque, enquanto Thammy Miranda e Alexandre Frota celebraram as suas respectivas vitórias.





O papel dos famosos na política brasileira em 2024





Por que tantas celebridades decidiram se candidatar nas Eleições 2024? A resposta pode estar na visibilidade e na conexão com o público. Famosos como Thammy Miranda e Alexandre Frota usaram suas plataformas para transmitir mensagens políticas e mobilizar uma base de fãs já formada. Essa vantagem lhes proporcionou uma visibilidade que muitos políticos de carreira não têm, permitindo que se comunicassem de forma mais efetiva com os eleitores.



Quais celebridades falharam em suas candidaturas?



Pelo menos tantas celebridades que entraram na corrida política, houve outros que não tiveram sucesso. José Luiz Datena, conhecido apresentador de televisão, foi um dos candidatos que não conseguiram se eleger. A ex-BBB Mara Viana também ficou aquém do esperado em sua aspiração política.





- José Luiz Datena: candidatou-se à Prefeitura de São Paulo e obteve 112.344 votos, ficando atrás dos concorrentes mais votados;



- Mara Viana: ex-participante do Big Brother Brasil, teve uma participação modesta nas eleições, com apenas 12.031 votos;



- Cristina Prochaska: atriz e jornalista, disputou a prefeitura de Ubatuba e recebeu apenas 402 votos;



- Alexandre Correa: o empresário e ex-marido da apresentadora Ana Hickmann tentou uma vaga como vereador em São Paulo e obteve apenas 2.246 votos;



- Welington Camargo: Irmão de Zezé Di Camargo e Luciano recebeu apenas 746 votos e não se elegeu para a Câmara Municipal de São Paulo;



- Mário Gomes: o ator despejado recentemente de uma mansão no Joá, na Zona Oeste do Rio, não conseguiu uma cadeira como vereador do Rio. O artista recebeu apenas 4.492 votos;



- Sérgio Hondjakoff: o eterno Cabeção de Malhação também não foi eleito. O ator recebeu 456 votos;

Babu Santana – A lista de atores que não conseguiram uma vaga na Câmara do Rio é extensa. O ex-BBB recebeu 5.305 e ficou de fora;



- Bebeto do Tetra: o ex-jogador de futebol bem que tentou, mas recebeu apenas 8.125 votos;



- Zilu Camargo: a ex-esposa de Zezé Di Camargo teve 4.579 votos e, assim como o irmão do cantor, não conseguiu uma vaga na Câmara de São Paulo.



Suplentes: a escada para um futuro na política?



Muitos dos famosos que não conseguiram garantir uma cadeira permanente ainda têm esperança por meio da suplência.



Os suplentes podem assumir o cargo caso um titular eleito precise se afastar por alguma razão, como é o caso de Zilu Camargo e Babu Santana.



Celebridades Eleitas



Mais de 20 personalidades famosas concorreram nas eleições de 2024, e entre os eleitos, alguns se destacaram não apenas pela expressividade de suas votações, mas também pela relevância de suas histórias e trajetórias profissionais.





- Thammy Miranda (PL): o filho de Gretchen foi reeleito vereador em São Paulo, obtendo 50.234 votos, a 22ª maior votação nesta edição. Thammy superou seu desempenho anterior em 2020, quando recebeu 43.297 votos, consolidando sua presença na política local;





- Alexandre Frota (PDT): o ator voltou a ser eleito, desta vez como vereador em Cotia (SP). Frota recebeu 2.893 votos, sendo eleito por média. Essa modalidade de eleição ocorre quando há vagas remanescentes e os candidatos são escolhidos com base na média de votos do partido;





- Zoe Martinez (PL): a influenciadora e comentarista de política, naturalizada brasileira, foi eleita vereadora em São Paulo com 60.272 votos, alcançando a 13ª posição entre os mais votados da cidade. Zoe se destacou por sua forte presença nas redes sociais e por suas opiniões contundentes sobre temas políticos.