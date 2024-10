No município de Rosário da Limeira, na Zona de Mata mineira, o candidato do PDT, Cristovam Gonzaga, foi eleito prefeito com 2.037 votos. O pleito da cidade, porém, foi definido com uma diferença de apenas um voto. Isso porque o segundo lugar, ocupado por Edson Curi (PSDB), totalizou 2.036 votos.





Com 100% das urnas apuradas, Cristovam se elegeu com 46,62% dos votos válidos, enquanto Curi conquistou 46,60%. Esse será o terceiro mandato do nome do PDT, que já foi prefeito da cidade entre os anos de 2005 a 2008 e 2013 a 2016.

Segundo o senso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022, o município do Sudoeste do estado, próximo a Muriaé, conta com 4.734 habitantes, sendo deles 4.073 protagonistas deste embate entre candidatos.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cidades com menos de 200 mil elegem prefeitos, vice-prefeitos, senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores em apenas um turno.

O cenário de Rosário da Limeira não foi o único peculiar em Minas Gerais. Em Leandro Ferreira, município de 3.199 habitantes na Região Centro-Oeste do estado, a diferença do candidato eleito para o segundo lugar também foi pequena: dois votos.

Nivaldo Rodrigues (MDB) se elegeu com 960 votos válidos, ao passo que Admar Bento (PSD) recebeu 958. Com 100% das urnas apuradas, Rodrigues obteve o que corresponde a 33,81%.

Da mesma maneira, o candidato Braulinho, do MDB, conquistou a cadeira do Executivo municipal de Conquista, localizada na microrregião de Uberaba, com dois votos a mais que o segundo lugar, ocupado por Vera Guardieiro (PSB).

Nas eleições deste domingo (6/10), Braulinho contabilizou 1.731 votos válidos, obtendo o correspondente a 36,29% dos votos, enquanto Vera conseguiu 1.729 (36,25%). Segundo o senso de 2018 do IBGE, o município conta com 7.000 habitantes, incluindo os distritos de Guaxima e Jubaí.

Já no município de Olímpio Noronha, de 2.809 habitantes no Sul de Minas, a diferença que garantiu a eleição de Beto (PP) foi de cinco votos. O candidato conseguiu 817 votos válidos, contabilizando 34,13% dos votos, enquanto Welington da Saúde (PSB) conquistou 812 votos (33,92%).

A cidade também elegeu quatro vereadores, completando um time de cinco pessoas na Câmara Municipal.

Para Miraí, Adaelson Magalhães (Republicanos) foi reeleito à prefeitura com cinco votos a mais que o segundo colocado, Felipe Fortuce (MDB). Magalhães conquistou 4.499, contabilizando 50,05% dos votos, ao passo que Fortuce conseguiu 4.490 votos válidos, o correspondente a 49,95% dos votos.

O município, no Sudeste do estado, contabiliza 15.111 habitantes, segundo senso do IBGE (2020).