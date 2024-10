A população de Belo Horizonte elege, neste ano, 41 vereadores para a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Os 846 postulantes ao cargo, no entanto, disputam as eleições em um sistema diferente do voto direto.

No sistema proporcional, as vagas são destinadas aos partidos e às federações, e não aos candidatos. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), serão eleitos somente aqueles que obtiverem votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral.





Para conhecer os vereadores eleitos, é preciso definir quais partidos têm direito a ocupar vagas nas casas legislativas, e isso se dá pelo cálculo do quociente partidário. Depois, dentro das agremiações, será verificado quais foram os mais votados nominalmente. Assim, é possível saber os nomes que vão ocupar as vagas destinadas às legendas.





Como calcular?





Quociente eleitoral: é obtido pela soma do número de votos válidos dividida pelo número de cadeiras em disputa. Para o cálculo, despreza-se a fração, se igual ou inferior a 0,5 (meio), ou arredonda-se para 1, se superior.





Quociente partidário: é o resultado do número de votos válidos obtidos pelo partido dividido pelo quociente eleitoral. O total corresponderá ao número de cadeiras a serem ocupadas pela legenda.





A partir dos cálculos, o partido ou federação verifica os candidatos mais votados nominalmente. Serão eleitos somente aqueles que obtiverem votos em número igual ou superior a 10% do QE. Esses são os eleitos que vão ocupar as cadeiras a que o respectivo partido ou federação tem direito.





O total de vagas para a Câmara de Vereadores depende do tamanho da população de cada cidade. Deve haver o número mínimo de nove e o máximo de 55 cadeiras.