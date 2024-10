O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), esteve na Escola Delfim Moreira, em Araxá, para votar neste domingo (6/10). Acompanhado do atual prefeito da cidade, e candidato à reeleição, Robson Magela (Cidadania) e do deputado estadual João Bosco (Cidadania), o mandatário enalteceu os chefes dos municípios mineiros que tiveram que governar durante a pandemia da COVID-19.





“Governar em 2021 e 2022 não foi uma tarefa fácil. Foi o auge da pandemia e aqueles que estão completando oito anos de mandato ainda merecem um reconhecimento adicional porque tiveram que governar as suas cidades com falta de recurso, já que o governo do Estado não repassava o ICMS, IPVA e da saúde [...] Então, esses prefeitos com certeza tiveram momentos muito difíceis e estão saindo deixando, pelo que acompanho, a grande maioria, as prefeituras organizadas, com obras em andamento e melhorias feitas em Minas principalmente”, afirmou Zema.





Zema também falou sobre a importância das eleições e reforçou que os eleitores devem pesquisar e escolher os representantes mais capacitados. Conforme o chefe do executivo mineiro, a ida às urnas na cidade está “transcorrendo com muita tranquilidade”.





“Espero que o araxaense, o mineiro, o brasileiro escolha os melhores vereadores e também os melhores prefeitos. Com certeza vamos ter uma alta incidência de reeleição, principalmente em Minas Gerais, porque o meu governo está devolvendo, mês a mês, aquilo que o último governo retirou de forma criminosa dos prefeitos”, disse.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia