As votações para as eleições municipais tiveram início às 8h da manhã de Brasília em todo Brasil. A Polícia Federal acompanha ocorrências nas mais de 5.500 cidades e, até às 10h30, já haviam sido registrados 39 casos, 15 inquéritos instaurados, 14 termos circunstanciados lavrados e 10 situações em flagrante. O estado com o maior número de ocorrências foi o Maranhão (8), seguido de Roraima (5). Foram conduzidas 56 pessoas. Amazonas, Paraíba, Pernambuco e Tocantins tiveram apenas um registro após a abertura dos portões nos pleitos eleitorais.

Entre as apreensões em dinheiro, já foram recolhidos R$169.555,02 — sendo R$104.468,00 em espécie. O total em flagrante de bens e valores apreendidos neste ano eleitoral somam R$ 48,5 milhões – R$ 21 milhões em espécie – a maior parte ligada à propaganda irregular e corrupção eleitoral (compra de votos).





É a primeira vez que as votações começam no mesmo horário em todas as regiões do país. Portanto, por conta do fuso horário estados do Norte e do Centro-Oeste tiveram início mais cedo. Para acompanhar a abertura das seções às 8h de Brasília, ajustes foram feitos e o Acre precisou abrir o portão às 6h. No Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima às votações tiveram início às 7h. No estado do Amazonas, onde há dois fusos horários, os 62 municípios seguiram horários diferentes, em 11 deles começando às 6h, e nos outros 51, às 7h.

Em decorrência disso, nas cidades onde o início das votações foi 6h vão ter os portões fechados às 15h; e nas que começaram às 7h, as votações se encerram às 16h. Nas demais cidades do país, que acompanham o fuso horário de Brasília, as seções acabam às 17h.



Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

(Colaborou Renato Souza)