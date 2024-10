Eleitores aproveitaram para pedir selfies com o ministro Alexandre de Moraes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes chegou ao Colégio Madre Alix, na zona sul de São Paulo, às 10h40 deste domingo (6) para votar.





Sem falar com os jornalistas, ele foi abordado por eleitores, que aproveitaram para pedir selfies com o ministro.





A votação corria sem contratempos ou filas, e Moraes ficou menos de 20 minutos no colégio.





No sábado (10), ele havia intimado o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, a prestar esclarecimentos em até 24 horas por postagens feitas no X (antigo Twitter), rede social que foi suspensa pelo magistrado.

