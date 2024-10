O prefeito Eduardo Paes está confiante de que pode se reeleger no 1º turno

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD ), votou neste domingo (6) em São Conrado, declarando confiança em encerrar a disputa com vitória no primeiro turno.





"Disputar a eleição para prefeito do Rio para mim já é uma demonstração de confiança e do carinho que eu tenho da população carioca", disse ele.





Paes foi ao local de votação acompanhado do vice em sua chapa, Eduardo Cavaliere (PSD), da primeira-dama Cristine Paes, dos dois filhos e do genro.





O prefeito disse que o nível da campanha carioca foi melhor do que o de São Paulo.





"Acho que o nível foi melhor aqui. Eu não fiquei acompanhando muito a campanha em São Paulo, mas toda hora a gente via muita notícia negativa. Eu acho que tudo isso é muito ruim para o processo democrático, político. Acho que a gente tem que debater ideias para a cidade, propostas. E acho que aqui no Rio a gente conseguiu fazer isso", afirmou ele.





Em busca do quarto mandato, Paes brincou sobre a possibilidade de disputar mais uma vez, no futuro, o Palácio da Cidade. "Quem sabe eu não volto aos 78 anos de idade? Volto velhinho."

