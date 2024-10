Fuad Noman votou nesta manhã de domingo (6/10) no Colégio Izabela Hendrix, no bairro Lourdes

Atual prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD) votou na manhã deste domingo (06/10), no Colégio Izabela Hendrix, no Bairro Lourdes, na Região Centro-Sul de BH. Ele chegou acompanhado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), e do deputado estadual Mário Henrique Caixa (PSD) e de João Leite.

De acordo com pesquisa Datafolha de ontem, Fuad tem 25% de intenção de votos, empatado tecnicamente em primeiro lugar com Bruno Engler (PL, 26%) e Mauro Tramonte (Republicanos, 23%). Já no levantamento da Atlas Intel, divulgado também ontem pelo EM, Fuad tem 18,2% de intenções de voto, empatado tecnicamente em segundo lugar com Gabriel Azevedo (MDB, 18,3%).

“Nós trabalhamos muito, fizemos uma campanha propositiva, sem atacar ninguém”, afirmou. “Mostramos o que fizemos, o que estamos fazendo e o que vamos fazer. A população de Belo Horizonte está vendo as obras, o que estamos fazendo e o que foi feito”.

Fuad foi um dos candidatos que mais cresceu em intenção de voto. Na pesquisa Datafolha de setembro, ele tinha 14%. O bom desempenho na corrida eleitoral foi atribuído à campanha.

“Até então eu sempre trabalhei muito sem mostrar a cara. Minha preocupação era mostrar as obras. Aí, quando começou a campanha, eu ainda estava muito desconhecido. Quando a população começou a verificar quem é o prefeito que está fazendo as obras, optou por meu nome”, disse.





Ele ainda afirmou que fez mais de 300 obras nos dois anos que está à frente da prefeitura, desde que substituiu Alexandre Kalil, em 2022.

Aos 77 anos e com mais de quatro décadas de vida pública quase integralmente vividas nos bastidores e distante dos holofotes, Fuad foi funcionário de carreira do Banco Central , diretor do Banco do Brasil e representou o Fundo Monetário Internacional como consultor no governo de Cabo Verde. Na capital federal, foi secretário-executivo da Casa Civil da Presidência da República na gestão de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), secretário da Fazenda na gestão de Aécio Neves (PSDB) e seguiu no governo como secretário de Transportes e Obras Públicas de Antonio Anastasia (então no PSDB). Ainda no governo do estado, exerceu as funções de secretário Extraordinário da Copa do Mundo, presidente da Gasmig e secretário de Estado Extraordinário para a Coordenação de Investimentos.

A entrada no governo municipal se deu em 2017 ao lado de Alexandre Kalil. Sua caminhada com o então prefeito iniciou no cargo de secretário Municipal de Fazenda. Em 2020, na bem-sucedida campanha de recondução do prefeito ao posto, Fuad assumiu a condição de vice.

Depois de votar, Fuad afirmou à imprensa que vai acompanhar o resultado da eleição de casa, com a família.