Morador do Centro de Belo Horizonte, o candidato Gabriel Azevedo (MDB) foi como se esperava para seu local de votação. Subiu a pé a Avenida João Pinheiro para votar no Escola Estadual Affonso Pena.

Estava acompanhado da mãe, dona Carminha, ex-professora de Educação Física do colégio, da irmã, Júlia e da tia, Sônia.

“Eu estou pronto para o que vier. Eu sou hoje um democrata, sou hoje um cidadão. Eu sou alguém que está cercado com uma família que veio aqui exercer um voto. A democracia surge em Atenas, quando o povo daquela cidade percebe que ela não precisava ser governada por um só. Era o povo inteiro cuidando da cidade que fazia a democracia acontecer. Anos depois nós estamos aqui. A cidade de Belo Horizonte está indo às urnas hoje para decidir exatamente como ela pode ser cuidada. Nessa campanha eu percebi que há um povo muito orgulhoso e muito preocupado com uma cidade que está abandonada, largada, mal cuidada. E nesse momento eu estou aqui justamente para representar um sentimento de alguém que ama muito uma cidade e quer fazer voltar o orgulho para Belo Horizonte”, disse.



Azevedo preferiu não falar sobre um segundo turno, nem em quem apoiaria caso não chegue lá. “Eu comento o resultado da eleição depois do resultado da eleição. Hoje eu estou muito animado com uma campanha que se deu de uma maneira bonita. Quero aqui parabenizar o povo de Belo Horizonte que valorizou os candidatos que estão oferecendo propostas. Ao contrário de outras cidades, com baixaria, pancadaria, Belo Horizonte tem muito a ensinar para o Brasil.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Mas Gabriel comentou sobre a pesquisa Atlas/Intel, que colocou sua candidatura disputando um segundo lugar com o prefeito Fuad Noman (PSD) - no cenário, Bruno Engler (PL), aparece em primeiro. “Essa é a pesquisa que mais acertou em 2020 e 2022. Ela nos coloca em segundo lugar nesse momento e eu estou muito animado porque, para além de estar em segundo lugar, essa mesma pesquisa mostra que eu sou um candidato que melhor derrota aquele candidato que está em primeiro lugar no segundo turno. Justamente porque aqui tem um candidato moderado que está pensando em Belo Horizonte acima de qualquer outra coisa, que não está preocupado com o 2026, com o padrinho, a nossa fixação, a nossa causa, o nosso mote, a nossa alegria, a nossa vontade de cuidar de Belo Horizonte.”

“Quem vota aqui?”, perguntou o candidato Gabriel Azevedo para a imprensa presente no Colégio Decisão, antigo Izabela Hendrix. Logo após votar na Escola Affonso Pena, o candidato do MDB foi se encontrar com seu vice, Paulo Brant (PSB). Juntos, os dois foram à seção em Lourdes acompanhar Alexia, mulher de Brant.