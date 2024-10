O vereador e candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) Gabriel Azevedo (MDB) assinou uma carte de compromisso para fomentar o setor de comércios e eventos, durante reunião com representantes da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), nesta terça-feira (1º/10). O postulante à vice na chapa, Paulo Brant (PSB), também esteve na agenda.

"Quero em Belo Horizonte uma cidade de festivais e shows, que não fica se perguntando porque artistas vão para São Paulo, Rio, Curitiba, Recife e não vem para cá. É uma turma que sofre com burocracia, falta de incentivo e de parceria com a prefeitura", afirmou o candidato, que, pela manhã, se reuniu com produtores de eventos.

Entre os compromissos assumidos estão o de promover desenvolvimento urbano para integração de moradia e trabalho, estipular um prazo máximo para que alvarás de eventos sejam emitidos com antecedência e melhorar o transporte público.

Azevedo também voltou a criticar o atual Código de Posturas da cidade e disse que vai desburocratizar processos para abertura de estabelecimentos.

"Prefeito tem que ser parceiro, reformar o código de posturas, criar política tributária inteligente e modelo de premiação dos melhores garçons, dos melhores petiscos, melhores lugares e referências, e a gente tem fazer igual a outras cidades do planeta e atrair muitos turistas", concluiu o candidato.