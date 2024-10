Fuad Noman durante agenda no Morro das Pedras na última semana de campanha

Em visita ao Morro das Pedras, na Região Oeste de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD) projetou os últimos dias de sua campanha pela reeleição ao comando da capital mineira com otimismo, mas sem esconder o desgaste da maratona até as urnas. O prefeito esteve no mirante da comunidade nesta terça-feira (1/10) para anunciar obras de contenção de encostas e construção de moradias populares.





Questionado sobre a expectativa para os últimos dias da campanha, Fuad respondeu, bem-humorado: "(Espero) que eles (últimos dias antes das eleições) passem depressa. A sorte está lançada, os dados foram jogados, agora é esperar que virem todos com o 6. Serão dias de muita tensão, muita expectativa e muito otimismo porque as coisas estão caminhando positivamente”.





As últimas pesquisas de intenção de voto mostram que Fuad chega à reta final da disputa em uma briga acirrada com os deputados estaduais Bruno Engler (PL) e Mauro Tramonte (Republicanos) para chegar ao segundo turno do pleito.





Obras





Fuad anunciou o início das obras no Morro das Pedras e recordou um deslizamento ocorrido na comunidade em 2003. Na ocasião, uma família de nove pessoas morreu em um acidente geológico. O atual prefeito reforçou uma de suas estratégias de campanha ao dizer que seus oponentes fazem propostas enquanto sua gestão trabalha.





“Tem muito blá-blá-blá, obra quem está fazendo sou eu. Aqui vamos fazer toda a contenção da encosta, é uma obra muito importante e de custo elevado. Vamos fazer um parque para as pessoas, construir acessos e ter um conjunto do Minha Casa, Minha Vida perto do campo de futebol. Vamos revitalizar essa área. Essa é nossa luta nas encostas de Belo Horizonte, porque não podemos correr o risco de ter outro acidente daquela magnitude. Não tem dinheiro que pague nove vidas, e aqui vamos gastar R$ 8 milhões nessa obra”, afirmou.











Lagoa da Pampulha





Antes da agenda no Morro das Pedras, Fuad assinou um termo de cooperação para gestão da Lagoa da Pampulha ao lado da prefeita de Contagem, Marília Campos (PT). O evento aconteceu na sede do Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCEMG), órgão que também assina o documento junto à Copasa.









O prefeito da capital mineira comentou a assinatura do termo e se disse confiante em uma ação conjunta com Contagem, o governo estadual, a Copasa e o TCEMG para limpar a lagoa.





“Os técnicos estão criando uma série de comitês e comissões para fazer o acompanhamento, e eu diria que as coisas vão andar porque esse comitê é tripartite, e agora não tem mais ‘é meu ou é seu’. Agora esse comitê vai cuidar dessa operação com as três entidades. Espero que a gente possa respirar aliviado e dizer que em dois anos ou três anos a água esteja limpa”, afirmou.