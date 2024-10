Contagem, na região metropolitana, tem eleitores suficientes para garantir um segundo turno, mas a eleição deve ser decidida no primeiro, segundo as pesquisas de intenção de voto

Em oito dos 853 municípios de Minas Gerais, o prefeito poderá ser eleito em dois turnos. Além de Belo Horizonte, sete cidades têm mais de 200 mil eleitores, exigência da Justiça Eleitoral para votação em duas etapas, caso o primeiro colocado no pleito deste domingo (6/10) não obtenha mais da metade dos votos válidos (excluídos branco e nulos).

Juntos, os municípios com segundo turno somam 4,3 milhões dos 16,4 milhões de eleitores do estado, sendo a maioria na capital, que tem 1,9 milhão de pessoas aptas para votar. Fazem parte dessa relação Betim, Contagem e Ribeirão das Neves (região metropolitana), Uberlândia e Uberaba (Triângulo), Juiz de Fora (Zona da Mata) e Montes Claros (Norte).

Em Belo Horizonte, as pesquisas indicam que haverá segundo turno, porque apontam pelo menos três candidatos empatados na liderança. São eles os deputados estaduais Mauro Tramonte (Republicanos) e Bruno Engler (PL) e o prefeito Fuad Noman (PSD), que busca novo mandato.

Na Grande BH, as pesquisas de intenção de voto, no entanto, indicam que a disputa em duas etapas deve ocorrer somente em Betim. O primeiro colocado nas pesquisas é o jornalista Heron Guimarães (União Brasil). Em seguida, está o candidato do PV, o médico Vinicius Resende (PV), filho do ex-vereador e vice-prefeito de Betim durante o primeiro mandato de Vittorio Medioli (sem partido), atual prefeito reeleito. Guimarães, que nunca disputou um cargo eletivo, conta com o apoio de Medioli, mas, de acordo com as pesquisas divulgadas, o jornalista não teria votos suficientes para vencer neste domingo.

Heron Guimarães conta também com o apoio do governador Romeu Zema (Novo), que fez caminhada ao lado do candidato em 14 de setembro, em um das raras aparições do chefe do Executivo mineiro na campanha na região metropolitana. Com uma disputa acirrada entre Heron e Doutor Vinícius, nome usado nas urnas pelo candidato, a campanha na cidade foi marcada por sites e panfletos apócrifos contendo fake news contra os dois principais candidatos. Na reta final, a campanha ilegal foi intensificada com vídeos falsos criados por inteligência artificial e panfletos sem assinatura. Também estão na disputa Pedro Betinense (Mobiliza) e Zulu (PCdoB).



CONTAGEM



Na vizinha Contagem, terceiro maior colégio eleitoral de Minas Gerais, a prefeita Marília Campos (PT) disputa com folga a reeleição. De acordo com as pesquisas de intenção de voto, ela tem chances de vencer no primeiro turno com ampla vantagem. Marília já foi prefeita de Contagem outras duas vezes, entre 2005 e 2012, e agora exerce seu terceiro mandato à frente do Executivo municipal. Na sequência, está o deputado federal Junio Amaral (PL), apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que esteve na cidade, em setembro, em um ato de campanha para alavancar o correligionário. O ex-presidente estava acompanhado de outras lideranças do PL como a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).Outros três candidatos também participam da disputa em Betim: Gustavo Olimpio (PSTU), Sebastião de Oliveira Pessoa (PCO) e Dulce Joana (PMB).

RIBEIRÃO DAS NEVES



Em Ribeirão das Neves, também na Grande BH, que poderá ter uma eleição em dois turnos pela primeira vez porque ultrapassama marca de 200 mil eleitores, o candidato do PP, Túlio Raposo, tem chances de vencer a disputa já neste domingo, conforme pesquisas eleitorais. Ex-secretário de Administração do atual prefeito, Junynho Martins (União Brasil), ele lidera a corrida eleitoral sobre o segundo colocado, o ex-vereador Vicente Mendonça (PT). Concorre ainda ao comando do Executivo municipal o servidor público Diogo Fernandes (Novo).

UBERLÂNDIA

Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, segundo maior colégio eleitoral de Minas Gerais, a possibilidade de disputa em dois turnos ainda não está descartada, apesar de o candidato mais bem-colocado, o vice-prefeito Paulo Sérgio (PP), apoiado pelo governador Romeu Zema, ter ampliado sua vantagem em relação à segunda colocada, Dandara (PT), jovem e negra, que já foi vereadora na cidade e exerce seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados. Também participam da disputa Gilberto Cunha (PSTU) e Daphiny Preta (PRTB). O deputado estadual Leonídio Bouças (PSDB) teve sua candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral.



UBERABA



Em Uberaba, também no Triângulo, a prefeita Elisa Araújo (PSD) busca novo mandato com outros cinco candidatos, em um cenário parecido com o do pleito de 2020. Naquela eleição, ela disputou o segundo turno com o então deputado estadual Tony Carlos (MDB), novamente no páreo. Concorrem ainda ao comando do Executivo municipal o ex-deputado federal Paulo Piau (MDB), Samir Cecílio (PL) e Adriano Espíndola (PSTU). Anderson Adauto teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral por causa de ações de improbidade administrativa.



JUIZ DE FORA



Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, a prefeita Margarida Salomão (PT) também tenta reeleição, em uma disputa que pode ocorrer em dois turnos. A petista está na liderança das pesquisas, mas ainda sem votação suficiente para vencer no primeiro turno, embora esteja perto desse resultado. Na briga pelo segundo lugar, aparecem dois candidatos, a deputada federal e delegada Ione Barbosa (Avante) e o ex-deputado federal Charlles Evangelista (PL), companheiro da deputada estadual Delegada Sheila (PL). Participam ainda da disputa o ex-deputado estadual Isauro Calais (Republicanos), o ex-deputado federal Júlio Delgado (MDB) e a professora Victoria Mello (PSTU), que já foi candidata a prefeita de Juiz de Fora em outras três oportunidades.



MONTES CLAROS

O vice-prefeito de Montes Claros, no Norte de Minas, Guilherme Guimarães (União Brasil), lidera com folga as pesquisas de intenção de voto e pode ser eleito no primeiro turno. Ele disputa a liderança com o empresário e ex-prefeito Ruy Muniz (PSB), cuja candidatura foi indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) por problemas na prestação de contas durante a gestão anterior dele. Muniz recorreu ao TRE-MG, que manteve a decisão. Ele entrou com novo recurso e segue em campanha até decisão final da Justiça Eleitoral.Também estão na disputa o deputado federal Paulo Guedes (PT), o jornalista e deputado federal Délio Pinheiro (PDT), o empresário Fábio Máquinas (Mobiliza) e o superintendente da Santa Casa de Montes Claros, Maurício Sérgio (PL).



BRASIL



Caso os candidatos a prefeito dessas cidades não atinjam a maioria absoluta de votos no primeiro turno, o segundo turno será realizado em 27 de outubro. Em todo o Brasil, 103 dos 5.569 municípios em que haverá eleição, poderão ter o segundo turno de votações para a prefeitura. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), essas cidades somam juntas 60,5 milhões de eleitores, o equivalente a 38,8% do eleitorado nacional. O Brasil tem 155,9 milhões de pessoas aptas a votar no pleito deste ano. São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Belo Horizonte são os três municípios com o maior número de votantes, com 9,3 milhões, 5 milhões e 1,9 milhão de pessoas, respectivamente.