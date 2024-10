Bruno Engler (PL), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, votou na manhã deste domingo (6/10), no Colégio Sagrado Coração de Maria, no Bairro Serra, Região Centro-Sul de BH. Engler compareceu ao local de votação por volta das 9h30, acompanhado da candidata a vice Coronel Cláudia Romualdo (PL). Ao chegar na zona eleitoral, foi recebido por apoiadores sob gritos de “vence eles” e por críticos: “vai tomar vacina!”, "Fora fascista!"

A última pesquisa Datafolha, divulgada no último sábado (5), sobre a disputa para a Prefeitura de Belo Horizonte aponta Engler à frente com 26%, seguido por Fuad Noman (PSD), com 25% e Mauro Tramonte (Republicanos), com 23%. “Nas pesquisas de ontem a gente bateu em primeiro lugar, então nossas expectativas são as melhores possíveis, se Deus quiser vamos ter um resultado favorável.”

O candidato foi incisivo ao dizer que não tem preferência de quem enfrentar em um possível segundo turno. “Não se escolhe adversário”, opinou.

Na tarde de ontem (5), o candidato fez uma carreata na Região no Barreiro com a presença do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) e dos deputados federais Nikolas Ferreira (PL) e Eduardo Bolsonaro (PL-RJ). Perguntado sobre o ex- presidente Jair Bolsonaro, Engler revelou que conversou com ele por telefone sobre o cenário. “Ele [Bolsonaro] está animado com as eleições de Belo Horizonte e já afirmou o compromisso de estar conosco no segundo turno”.





Bruno Engler vai acompanhar as votações deste domingo no Comitê da campanha, localizado na Avenida Silviano Brandão, Região Leste de Belo Horizonte.