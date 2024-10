O candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o deputado federal Rogério Correia (PT), votou na manhã deste domingo (6/10) na Escola Estadual Melo Viana, no bairro Carlos Prates, Região Noroeste da capital, onde sempre votou.

Acompanhado da vice Bella Gonçalves (Psol), da ministra de Direitos Humanos Macaé Evaristo, e do deputado federal Patrus Ananias, Correia chegou à instituição onde estudou por volta de 9h15. Neste horário, 10% dos eleitores previstos para a seção já tinham depositado o voto. Em sétimo lugar na pesquisa Quaest e Datafolha, com 7% e 5% das intenções dos votos, respectivamente, o petista disse que está esperançoso em relação ao resultado da eleição.

"Eu e Bella estamos muito otimistas, estamos convictos que temos o melhor programa e temos a oportunidade de ir ao segundo turno das eleições. Então continuamos trabalhando e, é claro, que agora nos limites do que impõe a lei. Mas enquanto tem bambu tem flecha e nós estamos aí trabalhando para sair no segundo turno, principalmente pedindo aqueles que ainda estão indecisos", disse Rogério.

O candidato disse acreditar na possibilidade de ganhar em um segundo turno e fez vários agradecimentos, citando inclusive o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Correia enalteceu o trabalho das mulheres de sua equipe e reafirmou o compromisso com as questões de gênero e com a democracia.

"Nós temos, por exemplo, o compromisso com as mulheres, também com negros e negras em Belo Horizonte. Nós teremos uma secretaria especial de mulheres, teremos um secretariado meio a meio de gênero, com pelo menos metade das mulheres", disse.

O deputado finalizou com um agradecimento também aos eleitores e pediu para que toda a população votasse de maneira tranquila. "Nós não fizemos a campanha só com muito amor, mas também com muita coragem. A coragem de fazer com que Belo Horizonte seja melhor, especialmente para o setor mais pobre da sociedade", concluiu.

Embora o candidato tenha pregado a paz nas urnas, ele e a família, inclusive a neta, foram surpreendidos ao sair da instituição. Um homem não identificado que passava em uma Toyota Hilux, na Rua Padre Eustáquio, próxima ao local de votação, ofendeu a todos. Dentre os xingamentos, o sujeito pediu a prisão do deputado. Policiais militares que estavam no local anotaram a placa do veículo e afirmaram tomar as devidas medidas