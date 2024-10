Rogério Correia, candidato do PT à PBH Divulgação

Professor, vereador, deputado estadual e agora federal, esses são os cargos já ocupados por Rogério Correia, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) à Prefeitura de Belo Horizonte. Com 66 anos, o petista tem a missão de levar a esquerda para o segundo turno das eleições pela primeira vez em 20 anos.



Com um extenso currículo no poder Legislativo, Correia iniciou sua trajetória política enquanto estudava matemática na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ao EM, o candidato lembrou que sua primeira participação em grandes atos políticos foi no terceiro encontro nacional para a reconstrução da UNE (União Nacional dos Estudantes), em 1977, na capital mineira. “Foi um ato duramente reprimido. Nós fizemos uma vigília no diretório acadêmico de medicina para manter o encontro, e amanhecemos sob a mira do Exército e da Polícia Militar. Havia uns 200 estudantes na vigília, e nós acabamos presos”, conta Correia. “A partir daí eu ingressei definitivamente na militância política”, emendou.



Em 1979, Correia foi membro do comando de greve dos professores estaduais contra o então governador Francelino Pereira, quando também ajudou a fundar o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação (Sind-UTE). No ano seguinte ajudou a fundar o PT em Minas Gerais e em 1982 disputou sua primeira eleição para vereador. Na ocasião, o petista recebeu a cadeira de segundo suplente com pouco mais de 2 mil votos. Eleito pela primeira vez no pleito seguinte, Correia foi vereador por 10 anos, época em que criou o Bolsa Escola em BH.



O candidato ainda foi deputado na Assembleia Legislativa, onde foi relator da emenda constitucional que prevê um plebiscito para a privatização de estatais, e relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Narcotráfico.

Filho de Geraldo e Marília Correia, falecidos neste ano, Rogério dedica a campanha aos pais que influenciaram sua trajetória. O pai era comerciante e sindicalista, enquanto da mãe herdou a profissão de professor. “Meu pai e minha mãe são uma referência muito grande para todos os filhos. Nós somos quatro irmãos, o mais velho já faleceu, a minha irmã é professora na Faculdade de Educação, e o meu irmão foi presidente do Sindieletro, da Cemig”, contou o candidato.



Casado com Carla Prates há 20 anos, Rogério Correia ainda tem três filhos de outros casamentos. Apesar de não seguirem carreira, o petista destaca que todos são militantes. “Eles são PT e Galo”, brincou o candidato, também atleticano.



Disputando uma eleição majoritária pela primeira vez, Rogério Correia quer retomar o legado do PT na cidade. Ele conta com o apoio do presidente Lula, mas não conseguiu trazê-lo a BH para prestigiar sua campanha. O candidato tem uma série de propostas que vão ao encontro de políticas públicas petistas. A principal delas é a criação do programa Bolsa BH: uma complementação de R$ 300 para quem já recebe bolsa família na cidade.



O candidato ainda propõe um programa chamado de “Pró-idoso”, que pode proporcionar uma renda mensal básica e oferecer um local em todas as nove regionais para que o público-alvo possa passar o dia e ter acesso a cuidados, lazer e cultura. Outra medida que promete é romper o contrato com as empresas de ônibus e iniciar o processo de um novo acordo no primeiro ano de mandato.