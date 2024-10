Tramonte cai para a terceira posição, com 20%, Fuad fica em segundo, com 25%, e Engler lidera com 30% das intenções de voto

A pesquisa de intenções de voto divulgada pela Quaest na noite deste sábado (5/10) aponta o deputado estadual e candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Bruno Engler (PL), na liderança da corrida nas urnas, com 30%. Em segundo lugar está o atual prefeito da capital mineira e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), com 25% das intenções de voto. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.





A novidade ficou por conta do crescimento do candidato bolsonarista, que saiu de 21% no último levantamento publicado em 30 de setembro. Na pesquisa, Engler já havia despontado com um aumento de três pontos percentuais, ficando em segundo lugar na preferência dos belo-horizontinos.





Já Mauro Tramonte (Republicanos) apresentou uma queda significativa na intenção de votos, levando em consideração a última divulgação da Quaest. Na última segunda-feira (30/9), o deputado estadual liderava a intenção de voto com 27%. Neste sábado, o republicano passou para a terceira posição, com 20%, perdendo sete pontos percentuais.

O atual prefeito, Fuad Noman, manteve-se no pelotão da frente com 25%. O candidato à reeleição registrou um crescimento de cinco pontos percentuais, o que, caso a eleição ocorresse neste sábado, o levaria à disputa do segundo turno contra Bruno Engler.





Em quarto lugar aparece Gabriel Azevedo (MDB), bem abaixo dos três anteriormente citados, com 8%, antes registrado com 5%. O emedebista está empatado com Duda Salabert (PDT), que também tem 8%. Em seguida, está Rogério Correia (PT), com 7% das intenções de voto.





A pesquisa entrevistou 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 4 e 5 deste mês. O levantamento tem um nível de confiança de 95% e foi registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número MG-02172/2024.