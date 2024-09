Mauro Tramonte aparece na liderança com 27% das intenções de voto, seguido por Bruno Engler, com 21%, e Fuad Noman, com 20%

Um levantamento divulgado pela Quaest nesta segunda-feira (30/9) aponta, na pesquisa estimulada, o deputado estadual e candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) Mauro Tramonte (Republicanos) na liderança com 27%, um ponto percentual abaixo da anterior, feita em 18 de setembro.

A novidade ficou para a aparição do deputado estadual Bruno Engler (PL) em segundo lugar, com 21% das intenções de voto, três pontos percentuais acima do última pesquisa. Os dois aparecem empatados na margem de erro, que é de três pontos para mais ou para menos.

O atual prefeito e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), se manteve com 20%, o que significa que está em empate técnico com Engler, por causa da mesma margem de erro.

Em quarto lugar aparece Duda Salabert (PDT), bem abaixo dos três anteriormente citados, com 8%; antes ela tinha 10%. Empatados em quinto, estão Gabriel Azevedo (MDB) e Rogério Correia (PT), cada um com 5%. Entretanto, o emedebista teve um crescimento de três pontos percentuais, enquanto o petista se manteve com o mesmo número.

Carlos Viana (Podemos) perdeu um ponto percentual entre as pesquisas, aparecendo agora com 2%. Fecham a lista os candidatos Indira Xavier (UP), Wanderson Rocha (PSTU) e Lourdes Francisco (PCO), que não atingiram 1%.

A pesquisa entrevistou 1.002 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 27 e 29 deste mês. O levantamento tem nível de confiança de 95% e foi registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número MG-09740/2024.