Após um primeiro bloco morno, o debate organizado pela Record Minas neste sábado (28/9) com os candidatos a prefeito de Belo Horizonte seguiu sem grandes ataques, mas teve embates com maior presença de críticas entre os participantes em sua segunda parte. Ausente no programa, o atual prefeito Fuad Noman (PSD) seguiu no alvo de seus concorrentes, mas dividiu a mira dos ataques com o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), que lidera a maioria das pesquisas de intenção de voto na capital mineira.

O deputado estadual Bruno Engler (PL) começou a série de embates e escolheu Tramonte para a resposta. O candidato bolsonarista sugeriu que eles trocassem propostas sobre a queda de BH no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e ampliaram a discussão para a necessidade de mais vagas em creches e no ensino infantil. O embate entre os colegas de Assembleia Legislativa teve um tom mais ameno do que o acontecido no primeiro bloco.





Na sequência, Tramonte escolheu o senador Carlos Viana (Podemos) para debater sobre a situação atual da saúde em Belo Horizonte. O embate começou com críticas a uma pretensa falta de médicos na cidade e um ataque à gestão de Fuad Noman. A troca de propostas, porém, terminou com troca de farpas entre os dois candidatos, que têm em comum o fato de terem feito longas carreiras como apresentadores de telejornais.





Viana disse que saiu do jornalismo para atuar como senador e aprender a construir propostas para a população. A fala foi feita alfinetando o concorrente, que alia seu trabalho no telejornalismo com a função de deputado estadual e é criticado por sua baixa assiduidade na Assembleia. Tramonte respondeu que aprendeu a defender o povo em sua ação como jornalista: “eu aprendi a sentir a dor do cidadão que sofre na UPA, no trânsito, que sofre por não conseguir chegar numa prefeitura e ser atendido”.





O tempo de cada interação foi dividido com dois minutos para a pergunta e quatro minutos para a resposta. Cada candidato administrou o tempo da forma como preferiu, escolhendo quando passar a palavra para seu oponente.





No embate seguinte, Viana e a deputada federal Duda Salabert (PDT) voltaram a falar sobre educação e criticaram a troca de cinco secretários para a área em dois anos durante a gestão de Fuad Noman. O alvo rapidamente migrou novamente para Tramonte quando os dois concordaram em dizer que o deputado estadual não apresenta propostas concretas ao longo de sua campanha.





Nas interações seguintes, Duda Salabert e Bruno Engler e o presidente da Câmara Municipal Gabriel Azevedo (MDB) e o deputado federal Rogério Correia (PT) tiveram trocas amistosas de propostas sobre segurança pública e educação.





Debate da Record

A Record organiza o quarto debate entre os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte com transmissão na TV aberta. O primeiro aconteceu em 8 de agosto, antes mesmo do início oficial da campanha. Na ocasião, todos os sete principais candidatos participaram do programa.





Em 3 de setembro a Rede Minas organizou o segundo encontro, desta vez sem a presença de Carlos Viana (Podemos), Mauro Tramonte (Republicanos) e Fuad Noman (PSD). No dia 11, a TV Alterosa transmitiu o terceiro debate e, desta feita, apenas o atual prefeito da capital não compareceu para a troca de propostas e ataques entre os candidatos.





O cenário que antecede o encontro dos concorrentes na sede da Record em BH é o mais quente desde o início da campanha eleitoral. A uma semana do pleito, diferentes pesquisas mostram que a briga está aberta para definir os dois nomes que disputarão o segundo turno na tentativa de governar a capital mineira.





A última pesquisa Datafolha, divulgada em 19 de setembro, mostrou Mauro Tramonte na frente com 28%, confirmando os resultados anteriores. A briga pelo segundo turno, porém, se cristalizou entre Fuad e o deputado estadual Bruno Engler (PL), ambos com 18% de intenção de voto, segundo o levantamento.





Contratada pela Folha de S. Paulo e pela TV Globo, a pesquisa Datafolha ouviu 910 eleitores belo-horizontinos presencialmente em 17 e 18 de setembro. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo MG-07919/2024 e tem margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.





Quatro dias depois, no entanto, pesquisa divulgada pelo Instituto AtlasIntel revirou o contexto da disputa ao mostrar Engler liderando com, 25,2%; Mauro Tramonte na segunda posição com 15,3%; seguido por Gabriel Azevedo (MDB), com 14,4%; Duda Salabert (PDT), com 13,7%; Fuad Noman, com 13,5%; e Rogério Correia (PT), com 10%.





A pesquisa da AtlasIntel ouviu 1.598 eleitores entre 17 a 22 de setembro, com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e registrado no TSE com o número MG-06581/2024.