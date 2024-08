Duda Salabert questionou Bruno Engler logo no primeiro bloco sobre defesa das vacinas e negacionismo climático

O bloco inicial do primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte rendeu as disputas mais aguardados entre os concorrentes. Transmitido pelo Grupo Bandeirantes na noite desta quinta-feira (8/8), o embate começou com a troca livre de perguntas entre os nomes que pleiteiam o Executivo Municipal.

Já no primeiro bloco, fizeram questionamentos entre si a deputada federal Duda Salabert (PDT) e o deputado estadual Bruno Engler (PL); e o presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo (MDB) e o prefeito Fuad Noman (PSD).

Duda abriu o programa questionando Engler sobre as propostas do parlamentar para evitar desastres ambientais e alfinetou o bolsonarista dizendo que ele pertence a um partido de negacionistas climáticos. O deputado estadual respondeu com propostas para escoamento de águas pluviais.

Na sequência, Engler e Mauro Tramonte (Republicanos) fizeram uma dobradinha criticando em uníssono o sistema de saúde da prefeitura. A gestão de Fuad seguiu atacada na pergunta seguinte, direcionada por Tramonte a Duda Salabert com o trânsito da capital como tema.

Fuad se defendeu em seguida se dizendo espantado com as críticas ao ser questionado por Gabriel Azevedo sobre políticas de geração de emprego na cidade. O embate entre prefeito e vereador reeditou os últimos dois anos de troca de farpa entre as partes.

Fuad seguiu na vitrine na sequência, quando fez uma pergunta para o senador Carlos Viana (Podemos). O prefeito pediu a opinião do parlamentar sobre o programa de conexão à internet em vilas e favelas. Viana respondeu falando das contas da capital e chamou o concorrente de “economista do Paraguai”, acusando-o de ter deixado os cofres da cidade no vermelho.

O deputado federal Rogério Correia (PT) fechou o bloco sendo questionado por Viana e, na sequência, perguntando a Gabriel Azevedo. O tema de ambos os embates foi a mobilidade urbana e o parlamentar petista aproveitou a oportunidade para repetir reiteradamente o fato de ser o representante do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pela PBH.