SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na primeira pesquisa do Datafolha após as convenções que definiram os candidatos a prefeito de São Paulo neste ano, seguem empatados Ricardo Nunes (MDB), com 23%, e Guilherme Boulos (PSOL), com 22%.

O cenário é de estabilidade em relação à rodada anterior, há um mês, quando o atual prefeito e o deputado federal haviam marcado 24% e 23%, respectivamente.





Já o terceiro lugar tem dois concorrentes isolados, que tiveram crescimento desde julho: o apresentador José Luiz Datena (PSDB) e o influenciador Pablo Marçal (PRTB), ambos com 14%.





O instituto ouviu 1.092 eleitores na capital paulista nessa terça (6/8) e nessa quarta (7/8). A margem de erro do levantamento, encomendado pela Folha e registrado sob o número SP-03279/2024 na Justiça Eleitoral, é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.





Mais para trás estão a deputada federal Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo), com 7% e 4%, respectivamente. No fim da fila vêm João Pimenta (PCO), com 2%, e Altino (PSTU), com 1%. Os demais não pontuaram. Dizem votar em branco ou nulo 11%, e não responderam, 3%.





O levantamento foi o primeiro após a desistência de Kim Kataguiri (União Brasil), que deixou a corrida por falta de apoio em seu partido e anunciou voto em Nunes. Seus eleitores, contudo, por uma questão de afinidade parecem ter migrado para Marçal, que tinha 10% na pesquisa anterior, e talvez Datena, que marcava 11%.





A grande novidade política nesse último mês foi algo que parece trivial, a confirmação de Datena como candidato, com o ex-senador José Aníbal (PSDB) como seu vice. Como quatro ocasiões anteriores mostraram, o apresentador é famoso por largar a campanha antes de ela começar.





Até aqui, tem registro, marqueteiro e promessa de R$ 9,5 milhões do PSDB, pouco ante o teto de R$ 70 milhões, mas visto como suficiente dado que é o mais conhecido por sua história na TV. A dúvida que resta é se, como ele mesmo alimenta, desta vez Datena vai até o fim.





Sem Datena, Nunes é o maior beneficiado

Num cenário em que Datena deixa a corrida, 24% de seus votos vão para Nunes, índice semelhante aos que pretendem anular (23%). Tabata herda 13%, Boulos e Marçal, 10%, e Marina Helena, 9%. O cenário geral muda pouco: o prefeito lidera com 26%, numericamente à frente do psolista (24%), enquanto Marçal fica com 14%, a deputada, 9%, e a pré-candidata do Novo, 5%.





Seja como for, sua presença continuada e a antecipada saída de Kim consolidou um quadro que afeta os cálculos dos pré-candidatos à frente. Nunes parece mais pressionado, nesse sentido, dado que tanto o tucano quanto Marçal lhe roubam votos pelo perfil à direita.





Nunes firmou sua posição de candidato de Jair Bolsonaro (PL) na convenção que lançou seu nome à reeleição. Com efeito, tem votação maior entre os que escolheram o então presidente no pleito de 2022, 38%, e entre os 24% que se declaram evangélicos, segmento associados ao bolsonarismo, 26%.





Segundo o Datafolha, ele bate Boulos entre os mais velhos (31% a 18%, no grupo que equivale a 24% da amostra), menos escolarizados (28% a 13%, entre 22% dos ouvidos) e mais pobres (24% a 14%, 38% dos entrevistados).





Já Boulos segue lutando para deixar a bolha da esquerda e centro-esquerda em que se encontra, adornada pelo rótulo que lhe é aplicado pelos rivais de radical, cortesia de suas décadas à frente do movimento dos sem-teto da capital.





Nunes já começou essa campanha lembrando de episódios em que o hoje deputado do PSOL participou de invasões e depredações. Boulos nega o radicalismo como algo incidental e tenta vender uma imagem mais suave, como mostra seu programa de governo.





O perfil de seu eleitor ainda é o mesmo de pesquisas anteriores. Declaram voto de forma mais destacada em Boulos quem tem curso superior (36% no grupo, 34% da amostra) e com renda maior, acima de 5 salários mínimos (33% na parcela de 18% dos ouvidos).





Marçal, que surgiu de forma surpreendente na campanha em maio e é visto como uma linha auxiliar do bolsonarismo, tem a melhor intenção de voto entre os mais jovens, de 16 a 24 anos, com 25%, ante 19% de Boulos e 12%, de Nunes. O grupo responde por uma fatia pequena, 11%, do eleitorado, e a margem de erro é mais elástica nele, de até nove pontos.





O influenciador dobrou sua intenção de voto espontânea, de 3% para 6%. Nesse quesito, quando o eleitor declara voto sem ver uma lista de nomes, Boulos segue à frente com 14%. Nunes vem a seguir com 10%, seguido por Marçal, Datena (3%) e Tabata (2%).





Datena, que tem um eleitorado homogêneo, passou por ora incólume a questionamentos além de seu comprometimento com a candidatura. Já Nunes recebeu acusação de ligação com desvios de verbas de creches, que ele nega, e Marçal viu nesta quinta (8/8) a associação do presidente de seu partido com o Primeiro Comando da Capital, algo que ele nega.





Em situação desfavorável segue Tabata, apesar de ser um nome apoiado pelo ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), hoje vice-presidente da República. Ela tentou ter Datena como vice, mas viu o apresentador tentar voo solo após topar ir ao PSDB por sugestão da deputada. Acabou com uma vice do seu próprio partido e, por ora, luta para decolar.