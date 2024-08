Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, não terá segundo turno nas eleições deste ano. A cidade, com 257 mil habitantes, perdeu 17.145 eleitores desde a última eleição e não terá mais disputa para a escolha de prefeito em dois turnos, como ocorreu pela primeira vez em 2020.

Para que haja duas etapas de votação, é necessário que a cidade tenha mais de 200 mil eleitores e que ninguém obtenha mais da metade dos votos válidos (excluídos os votos em branco e nulos). O eleitorado mineiro cresceu desde as últimas eleições municipais, passando de 15,8 milhões de eleitores para 16,4 milhões.

Nas eleições de 2022, Valadares tinha 215.631 eleitores. Nesta eleição, de acordo com as estatísticas do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), são apenas 198.486 pessoas aptas a votar, uma queda de quase 8% em relação ao pleito anterior, acima da redução da população registrada no município.

De acordo com o censo populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade perdeu, de 2010 até o ano passado, 2,47% dos habitantes, com sua população passando de 263.689 para 257.172 moradores.

Com a redução do eleitorado de Governador Valadares, o segundo turno poderá ocorrer somente em Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem, Betim, Montes Claros, Uberaba e Ribeirão das Neves.

Em 2020, quando a cidade teve pela primeira vez uma eleição em dois turnos, disputada entre o atual prefeito André Merlo (União Brasil) e Luciano Oliveira (PDT), havia 215.631 eleitores aptos a votar.

Procurado, o TRE-MG disse que não analisa os motivos que levaram à redução dos eleitores, mas informou que, entre 2019 e 2020, a cidade passou pela biometria obrigatória, e todos os eleitores tiveram que cadastrar suas digitais para poder votar.

Na época, quase 39 mil cadastrados teriam que ser retirados da listagem dos aptos a votar, mas, em função da pandemia, esse cancelamento não ocorreu nem na disputa de 2020 nem nas eleições gerais de 2022.

Eleitorado de Governador Valadares

2024: 198.486

Cancelados: 49.998

Suspensos: 2.310

2022: 215.631

2020: 213.886

