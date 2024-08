A desembargadora Ana Paula Caixeta, terceira vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), negou recurso do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) contra a condenação por transfobia contra a deputada federal Duda Salabert (PDT).







Nikolas foi condenado, em segunda instância, por unanimidade, em dezembro passado, a pagar uma indenização de R$ 30 mil para Duda. O processo foi motivado por uma discussão entre o bolsonarista e a parlamentar, quando os dois ainda eram vereadores em Belo Horizonte, em que ele se referiu a ela por pronomes masculinos, mesmo sendo alertado que ela se apresentava como mulher.

Duda disse que ainda não sabe qual destino dará à indenização. Em suas redes sociais, ela provocou Nikolas alegando que ele “perdeu mais uma”. “Entrou com recurso, perdeu. Outro recurso, perdeu. Mais um recurso, perdeu novamente. Só cabe a ele o recurso de me pagar e chorar. Nikolas, mandei no privado meu pix. Aguardo meus 30 mil”, ironizou a parlamentar.

Nikolas não comentou a decisão.