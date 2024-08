O deputado federal André Janones (Avante-MG) criticou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por não isentar a premiação paga aos medalhistas olímpicos nos jogos de Tóquio, em 2021. Pela rede social X, nesta terça-feira (6/8), o parlamentar mineiro afirmou que os atletas pagaram R$ 1 milhão em imposto.

A discussão sobre o Imposto de Renda (IR) cobrado nas premiações pagas aos atletas olímpicos começou nessa segunda-feira (5/6), quando após a conquista do ouro da ginasta Rebeca Andrade parlamentares apresentaram propostas para isentar os atletas medalhistas.

“Em 2021, nossos medalhistas pagaram MAIS DE 1 MILHÃO DE REAIS em impostos para o Governo Bolsonaro! Onde estava o Flávio Chocolate e o Miliciano à época, que não protestaram nem isentaram os medalhistas? Esses vermes nazistas são a hipocrisia em pessoa! Espalhem a verdade”, disse Janones.

Esses vermes nazistas são a hipocrisia em pessoa! Espalhem a verdade! ???? — André Janones (@AndreJanonesAdv) August 6, 2024

Atualmente, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) paga R$ 350 mil para um campeão olímpico, R$ 210 mil para o medalhista de prata e R$ 140 mil para o de Bronze. O país que mais paga por medalha de ouro é Hong Kong, com uma premiação de cerca de US$ 768 mil, de acordo com levantamento feito pela revista Forbes. Os Estados Unidos, considerados a principal potência olímpica, pagam R$ 212 mil para o atleta que chegar ao lugar mais alto do pódio.

Em 2021, o país ganhou sete medalhas de ouro, seis de prata e oito de bronze, alcançando a 12ª colocação no quadro geral - o melhor desempenho do Brasil na história dos jogos. Nesta edição de Paris-2024, até o momento, são duas medalhas de ouro, cinco de prata e seis de bronze.