O empresário e ex-prefeito de Montes Claros Ruy Muniz (PSB) vai concorrer novamente à prefeitura da cidade. Ele escolheu sua mulher, a ex-deputada federal Raquel Muniz (PSB), como candidata a vice. A candidatura de Ruy Muniz (que administrou o município de 2013 a 2016) foi homologada na convenção do PSB, realizada nessa segunda-feira (5/08), em um salão de eventos da cidade.

A convenção contou com a presença do presidente estadual da sigla, o deputado estadual Noraldino Júnior. Além de pré-candidatos a vereador, participaram do evento vários pastores evangélicos.

Na tarde de segunda-feira, pouco antes da convenção, o ex-vereador Kiko Canela (PSB), que estava cotado para ser o companheiro de chapa de Ruy Muniz, divulgou uma mensagem de vídeo, na qual comunicou de que foi informado pelo ex-prefeito de que ele “preferiu lançar como sua vice” a própria mulher. Na mensagem, Kiko Canela fez elogios a Raquel Muniz como uma “pessoa muito companheira” do ex-prefeito. “Foi uma escolha muito pessoal e temos que respeitar”, disse.

Ouvido pelo Estado de Minas na manhã desta terça-feira (6/08), o ex-prefeito Ruy Muniz confirmou a escolha da própria mulher como sua candidata a vice. “O que pesou nesse momento foi a questão da confiança. Precisamos de uma pessoa na qual podemos ter confiança por causa da perseguição que podemos sofrer ao longo da campanha”, alegou Ruy Muniz, que é empresário no ramo educacional.

Ele recordou a campanha eleitoral de 2016, quando enfrentou problemas com a Justiça, foi afastado do cargo de prefeito e se lançou candidato a um novo mandato, mas na reta final da campanha do primeiro turno, o médico Danilo Narciso (MDB) renunciou à candidatura a vice quando tinha passado o prazo para troca de nomes na disputa. Com isso, a chapa foi considerada nula pela Justiça Eleitoral. Ruy Muniz colocou o engenheiro Jason Neto como seu candidato a vice e se manteve no pleito, sendo derrotado por Humberto Souto (então, no PPS, atual Cidadania).

“Com a experiência que tivemos com a renúncia do Danilo Narciso em 2016 não nos permite correr o mesmo risco novamente”, afirmou o empresário.

Ruy Muniz disse ainda que há a possibilidades de substituição do nome de Raquel em sua chapa, mas acredita que as chances de mudança são remotas. “Isso depende da composição com outros partidos”, declarou.

Outro ponto a se levar em consideração são os prazos definidos pela Justiça Eleitoral para que os partidos, coligações e federações realizem as convenções para candidaturas a prefeito, vice-prefeito e vereador, que se encerrou na segunda-feira (5/08). Após a definição das candidaturas, as agremiações têm até 15 de agosto para registrar os nomes perante a Justiça Eleitoral.

Questionado sobre a reação dos eleitores a respeito do fato de ele ter escolhido a própria mulher como sua companheira de chapa, o ex-prefeito argumentou que isso não deve trazer prejuízos a sua candidatura. Afirmou que Raquel Muniz “sempre trabalhou” com ele em seus negócios e na vida pública, sendo sua chefe de Gabinete na prefeitura.

“O povo sabe que a vida inteira Ruy é Raquel e Raquel é Ruy”, afirmou. Atualmente, a ex-deputada é reitora do Centro Universitário Funorte (Faculdades Unidas Norte de Minas), que, entre outras unidades, conta com o Hospital das Clínicas Mário Ribeiro, em Montes Claros.

Promessa de investimentos da China

Durante a convenção do PSB, Ruy Muniz prometeu que, se eleito, vai substituir os postes de luz (feitos de concreto) das grandes avenidas da cidade por postes de metal sem fiação e com sistemas de captação de energia solar. Ainda de acordo com o candidato, a proposta permitirá que não haja cobrança da taxa de iluminação publica, tendo em vista que a ideia e que as estruturas sejam montadas por empresa da China, país que ele visitou recentemente.

Ele anunciou também que se retornar à prefeitura, pretende assinar um decreto transferindo para a municipalidade por um período maquinário da indústria têxtil Coteminas, que está com suas instalações ociosas na cidade, por crise financeira. O ex-prefeito afirmou que seu objetivo com a medida é impedir que a companhia retire os equipamentos do município e venha repassar a fábrica para outras empresas do setor têxtil da China ou da Europa, a fim de retomar a produção e os empregos.

Seis candidato na disputa da prefeitura



Além de Ruy Muniz tiveram seus nomes homologados como candidatos à prefeitura de Montes Claros o atual vice-prefeito Guilherme Guimarães (União Brasil), o deputado federal Paulo Guedes (PT), o suplente de deputado federal Délio Pinheiro (PDT), o advogado e administrador Maurício Sérgio Souza/Maurício da Santa Casa (PL) e o empresário da construção civil Fábio Ferreira Durães, o Fábio Maquinas (PMN).