Vice-presidente do Republicanos de Minas Gerais apoia candidatura do deputado estadual Coronel Sandro, do PL, na disputa pela Prefeitura de Governador Valadares

Durante a convenção do Partido Liberal (PL), em Governador Valadares, na Região do Vale do Rio Doce, nessa segunda-feira (5/8), o vice-presidente do partido Republicanos de Minas Gerais e suplente do senador Cleitinho (Republicanos), o empresário Alex Diniz, jogou a camisa da legenda em uma lata lixo e anunciou a sua saída do cargo na direção estadual da sigla. Na solenidade, Diniz afirmou que o seu partido é o "Brasil".

"Eu hoje estou vice-presidente do Republicanos de Minas Gerais, vou comunicar a todos vocês aqui, de primeira mão: estou abrindo mão do meu cargo de vice-presidente", disse Alex Diniz ao jogar a camisa do partido uma lata de lixo.

Na sequência, o empresário tirou sua camiseta, revelando uma outra, com as cores do Brasil, vestimenta associada ao Partido Liberal, do ex-presidente Jair Bolsonaro. "O meu partido é o Brasil, não vou admitir canalhice aqui", completou.





Alex Diniz está isolado na direção do partido Republicanos em Minas. O Republicanos lançou candidatura própria em Governadores Valadares, enquanto o vice-presidente apoia a campanha do deputado estadual Coronel Sandro, do PL.

O Republicanos formalizou no último sábado (3/8) a candidatura de Renato do Samaritano para a disputa à prefeitura de Governador Valadares. A lista de partidos que apoiam Renato do Samaritano é composta, além do Republicanos, por União Brasil, PSD, Avante, Progressistas, Podemos, Solidariedade, PRD, Agir, DC, PSDB e NOVO.

A candidatura do Republicanos é apoiada pelo presidente estadual do partido, Euclydes Pettersen, e pelo senador Cleitinho.

A reportagem entrou em contato com Euclydes para comentar o ocorrido, mas até a publicação desta matéria não obteve retorno.