Minas Gerais é o segundo estado com o maior número de deputados federais pré-candidatos a prefeito, ficando atrás apenas de São Paulo, segundo levantamento do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap). Até o momento, há 13 pré-candidaturas anunciadas por deputados federais mineiros, número que ainda pode mudar até as convenções partidárias, que ocorre entre 20 de julho e 5 de agosto.

De acordo com a pesquisa, São Paulo lidera com 15 deputados federais pré-candidatos. Ao todo, 93 parlamentares estão considerando disputar as eleições de 2024. O levantamento aponta que as maiores bancadas na Câmara dos Deputados, PT e PL, estão à frente nas pré-candidaturas, com 17 e 16 nomes apresentados, respectivamente.

Em Minas Gerais, quatro petistas pretendem disputar o pleito, incluindo Rogério Correia, que é pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). No PL mineiro, por outro lado, apenas o deputado federal Junio Amaral está se lançando como pré-candidato à Prefeitura de Contagem.

Ainda segundo o Diap, entre os pré-candidatos, 73 parlamentares são homens e apenas 20 mulheres. Em Minas Gerais, essa relação é de dez homens e três mulheres.

Segundo a pesquisa, em 2020, 123 congressistas (senadores e deputados) se anunciaram como pré-candidatos. No entanto, apenas 63 parlamentares efetivamente participaram da disputa eleitoral. A série histórica do Diap, que observa o cenário desde 1992, sugere que é provável haver desistências até a realização das convenções partidárias.

"A queda no interesse do Congresso nos pleitos municipais se iniciou em 2012 e pode ser explicada por vários motivos: definição de estratégias partidárias nas alianças majoritárias, candidatos com baixo índice em pesquisas eleitorais e, também, pela garantia do fundo eleitoral e o fortalecimento orçamentário dos parlamentares na destinação de recursos para as bases eleitorais", explica a entidade.

"Atualmente, cada deputado dispõe de R$ 38 milhões por ano para decidir onde investir. Estes valores consideram apenas emendas individuais. Se forem consideradas as emendas de comissão e de bancada, o valor pode dobrar. São raros os municípios brasileiros que dispõem de tantos recursos livres em caixa para alocar onde quiserem", completa.

Senado

Ainda segundo a pesquisa, dois senadores estão se preparando para concorrer nas eleições municipais: Vanderlan Cardoso (PSD-GO) e Eduardo Girão (Novo-CE). O levantamento, porém, não considerou o senador mineiro Carlos Viana (Podemos), que também é pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. Com isso, o número de congressistas que se disponibilizaram para o pleito deste ano totaliza 96.

Confira o nome dos deputados federais pré-candidatos:





Bruno Farias (Avante) - Teófilo Otoni Dandara (PT) - Uberlândia Delegada Ione (Avante) - Juiz de Fora Délio Pinheiro (PDT) - Montes Claros (suplente em exercício) Dimas Fabiano (PP) - São Gonçalo Duda Salabert (PDT) - Belo Horizonte Hercílio Coelho Diniz (MDB) - Governador Valadares Junio Amaral (PL) - Contagem Leonardo Monteiro (PT) - Governador Valadares Paulo Guedes (PT) - Montes Claros Pedro Aihara (PRD) - Brumadinho Rogério Correia (PT) - Belo Horizonte Ulisses Guimarães (MDB) - Poços de Caldas

Confira o número de pré-candidatos por estado:

São Paulo (SP): 15 pré-candidatos



Minas Gerais (MG): 13 pré-candidatos



Rio de Janeiro (RJ): 8 pré-candidatos



Ceará (CE): 7 pré-candidatos



Paraná (PR) e Rio Grande do Sul (RS): 5 pré-candidatos cada



Mato Grosso do Sul (MS), Pará (PA), Pernambuco (PE) e Santa Catarina (SC): 4 pré-candidatos cada



Acre (AC), Goiás (GO) e Paraíba (PB): 3 pré-candidatos cada



Alagoas (AL), Amazonas (AM), Bahia (BA), Maranhão (MA), Rio Grande do Norte (RN) e Tocantins (TO): 2 pré-candidatos cada



Mato Grosso (MT), Piauí (PI), Rondônia (RO), Roraima (RR) e Sergipe (SE): 1 pré-candidato cada

Confira o nome de todos os congressistas pré-candidatos:

Congressistas pré-candidatos nas eleições municipais Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar

A pesquisa

De acordo com a Diap, a pesquisa foi realizada em três etapas: primeiro, foi feita uma análise de sites de notícias e blogs para coletar informações dos possíveis candidatos. Em seguida, foram examinadas pesquisas eleitorais divulgadas por institutos especializados. Por fim, foram realizadas ligações para gabinetes, para lideranças e diretórios partidários em níveis nacional e regional para obter informações diretas e atualizadas.