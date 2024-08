A federação formada pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e o Cidadania definiu que participará da corrida pela Prefeitura de Belo Horizonte ao lado do atual prefeito Fuad Noman (PSD). Os tucanos chegaram a incluir o nome do ex-deputado estadual João Leite como pré-candidato ao Executivo, mas decidiram por se aliar a outra chapa na disputa.





O apoio dos tucanos era disputado entre o PSD e o MDB, que tem no presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo, seu nome na disputa. Apesar das negociações para conseguir incluir PSDB e Cidadania entre os aliados, tanto o atual prefeito quanto o vereador já têm vices definidos dentro de suas próprias coligações: o primeiro com Álvaro Damião (União Brasil) e o segundo com Paulo Brant (PSB).





O acordo foi firmado nesta segunda-feira (5/8) após reunião entre o prefeito, João Leite e o presidente do PSDB em Minas Gerais, o deputado federal Paulo Abi-Ackel.





Em nota enviada à imprensa, o deputado federal Aécio Neves (PSDB) formalizou o apoio à recondução de Fuad ao Executivo. O parlamentar recordou a parceria firmada com o atual prefeito da capital no período em que ele era governador de Minas Gerais.





“Tive a satisfação de, em 2003, convidá-lo a retornar a Minas para assumir a Secretaria da Fazenda do Estado e, depois, a Secretaria de Obras nos dois Governos que tive a honra de liderar em Minas. Conheço, portanto, sua seriedade e capacidade de trabalho e reconheço em sua equipe, além de muitos auxiliares que nos ajudaram a transformar Minas, uma enorme disposição de seguirem servindo a Belo Horizonte e a Minas Gerais”, disse.





No sábado, Fuad pediu publicamente o apoio de PSDB e Cidadania em publicação feita em seus perfis nas redes sociais. Ele afirmou que a chegada dos partidos no suporte de sua campanha seria um movimento natural devido a seu passado nas gestões tucanas à frente do estado. O atual prefeito da capital foi secretário da Fazenda no primeiro mandato de Aécio Neves e secretário de Transportes e Obras Públicas no governo de Antonio Anastasia.





“Voltei a Minas por um convite pessoal do governador Aécio Neves, para fazer parte de sua equipe de governo. Considero os governos tucanos os mais transformadores da história de Minas Gerais. Tenho orgulho do legado que ajudei a construir na Educação, que foi a melhor do Brasil, na Saúde, na Infraestrutura e na gestão profissional e de qualidade”, disse o prefeito no texto.