Nove candidatos vão disputar a Prefeitura de Belo Horizonte. Os nomes foram definidos ao longo dos últimos dias seguindo o calendário da Justiça Eleitoral que estabelece a data de hoje como o prazo máximo para a realização das convenções partidárias para a escolha das chapas para prefeito e vereador. Os partidos têm agora até o próximo dia 15 de agosto para registrar as candidaturas.

Muitos dos pré-candidatos desistiram da disputa solo para se aliar a outros nomes, enxugando quadro de postulantes a cadeira de prefeito, hoje ocupada por Fuad Noman (PSD) que disputará a reeleição tendo como candidato a vice o vereador Álvaro Damião (União Brasil). A convenção que selou a dobradinha Fuad/Damião foi realizada no dia 27 de julho.

O prefeito ainda tenta conquistar o apoio do ex-deputado estadual João Leite (PSDB), que chegou a colocar seu nome para disputa, mas acabou não sendo confirmado como candidato na convenção tucana. O partido de Leite está federado com o Cidadania. As duas legendas devem decidir ainda está semana se apoiam ou não a reeleição de Fuad.

Desconhecido

O principal desafio de Fuad é se tornar conhecido, já que assumiu o cargo em abril de 2022, com a renúncia de Alexandre Kalil (Republicanos) que deixou o posto para disputar com Romeu Zema (Novo), que acabou reeleito, o comando do governo do estado.

Kalil, cujo apoio era cobiçado pela esquerda e direita, acabou se aliando a Zema para tentar eleger Mauro Tramonte (Republicanos), deputado estadual e apresentador de TV, como prefeito e Luísa Barreto (Novo) como vice. A chapa Tramonte e Luísa foi confirmada neste sábado em convenção que contou com a presença de Zema e Kalil.

Luísa também era cobiçada como candidata a vice-prefeita da chapa bolsonarista encabeçada pelo deputado estadual Bruno Engler (PL), mas a aliança não vingou e Engler, na última sexta (2/8), acabou anunciando, durante a convenção do PL, a coronel da Polícia Militar Cláudia Romualdo como sua candidata a vice. A tão aguardada vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a convenção do PL acabou não acontecendo, mas o ex-mandatário da República enviou um vídeo de apoio e fez uma chamada ao vivo para desejar boa sorte à chapa.

Indefinição

Ainda no campo da direita, o senador Carlos Viana (Podemos) também confirmou neste fim de semana sua candidatura à prefeito, mas não bateu o martelo sobre quem será o vice-prefeito da chapa. Na convenção, realizada nesse domingo (4/8), essa decisão foi delegada ao comando da legenda que tem até a data final de registrar para tomar essa decisão.

O nome do empresário Fred Aisc (DC) já havia sido anunciado com o pré-candidato a vice, mas a legenda ainda guarda a vaga, de olho em uma composição de última hora que agregue mais uma legenda para a coligação.

Esquerda dividida

O deputado federal Rogério Correia (PT) e a deputada estadual Bella Gonçalves (PSOL) se uniram em uma chapa que será encabeçada pelo petista. Bella será candidata a vice-prefeita. No entanto, a expectativa de uma candidatura única do campo da esquerda não vingou e a deputada federal Duda Salabert (PDT) vai disputar a PBH em uma chapa pura que terá como candidato a vice o professor Francisco Fureaux. A chapa pedetista foi selada no domingo também.

Quem primeiro definiu o candidato a vice-prefeito foi o vereador Gabriel Azevedo (MDB), que vai disputar a cadeira de Fuad em uma aliança como o ex-vice-governador de Minas, Paulo Brant (PSB), que será o candidato a vice-prefeito. Brant já havia lançado seu nome para a prefeitura, mas desistiu da cabeça de chapa para se aliar ao vereador. O anúncio foi feito em junho.

Partido Novo critica Kalil, que rebate: 'Só está na chapa porque não vetei'

Os partidos sem representação na Câmara dos Deputados também definiram suas chapas para a disputa. O PSTU vai disputar com Wanderson Rocha como candidato a prefeito e Andrea Carla como vice. Ambos são do PSTU. A UP também vai de chapa pura formada por Indira Xavier como candidata a prefeita e Geraldo Neres como vice. O PCB não vai lançar candidato a prefeito, somente a vereador.

Calendário

Apesar da definição do quadro, a campanha se inicia para valer com o início da propaganda eleitoral , autorizada a partir do dia 16/8. Até lá, qualquer publicidade ou manifestação com pedido explícito de voto pode ser considerada irregular e é passível de multa. Já o horário eleitoral gratuito nas emissoras de rádio e televisão começa a ser exibido no dia 20 de agosto e segue até 3/9. O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 6/9 e o segundo para 26/9. A disputa em duas etapas é realizada somente em cidades com mais de 200 mil eleitores, caso de BeloHorizonte.

Conheça os candidatos e seus vices:

Bruno Engler (PL)

Vice - Coronel Cláudia (PL)

Carlos Viana (Podemos)

Vice - a definir



Duda Salabert (PDT)

Vice - Francisco Fureaux

Fuad Noman (PSD)

Vice - Álvaro Damião (União Brasil)



Gabriel Azevedo (MDB)

Vice - Paulo Brant (PSB)

Indira Xavier (UP)

Vice - Geraldo Neres (UP)

Mauro Tramonte (Republicanos)

Vice - Luisa Barreto (Novo)



Rogério Correia (PT)

Vice - Bella Gonçalves (Psol)

Wanderson Rocha (PSTU)

Vice - Andrea Carla Ferreira (PSTU)

(*) Nomes confirmados em convenções realizadas até 4/8