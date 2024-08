Presidente nacional do PT Gleisi Hoffmann participou de convenção que anunciou chapa com Rogério Correia e Bella Gonçalves para a prefeitura de BH

A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) afirmou que a candidatura de Rogério Correia é prioridade da legenda nas eleições municipais. Ela esteve na convenção da federação que reuniu PT, PCdoB e PV e oficializou a candidatura do deputado federal à prefeitura, junto com a vice Bella Gonçalves (Psol).

"Entendemos que o quadro em Belo Horizonte está muito aberto e propicia muito que a gente vá ao segundo turno. Lula fez aqui quase 50% dos votos no segundo turno, se falarmos com o eleitorado, nós chegamos no segundo turno", afirmou a paranaense.

Na região Sudeste, o Partido dos Trabalhadores também tem candidato à prefeitura de Vitória, o deputado estadual João Coser (PT-ES); e declarou apoio a Guilherme Boulos (Psol), em São Paulo, e ao atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD).

Já nas dez capitais mais populosas do Brasil, a sigla tem candidatos em Fortaleza (Evandro Leitão), Manaus (Marcelo Ramos) e Goiânia (Adriana Accorsi).

"A direita está dividida com três chapas no campo de lá. Este campo democrático tem que estar unido e falar com o eleitorado do presidente Lula. Ele tem condições e capacidade de oferecer estrutura, recursos e apoio para governar a cidade", afirmou.

Já oficializaram a candidatura à prefeitura, além do petista, o deputado estadual Bruno Engler (PL), Carlos Viana (Podemos), Mauro Tramonte (Republicanos), Fuad Noman (PSD), Gabriel Azevedo (MDB), Wanderson Rocha (PSTU) e Indira Xavier (UP). Está previsto para hoje o anuncio da deputada federal Duda Salaber (PDT) para o cargo.