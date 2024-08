A federação que une os partidos PT, PCdoB e PV oficializou, na manhã deste domingo (4/8), a candidatura do deputado federal Rogério Correia (PT) à Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições de 2024. A convenção partidária, realizada na Praça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), no Bairro Santo Agostinho, na Região Centro-Sul da capital mineira, também anunciou a deputada estadual Bella Gonçalves (Psol) como vice da chapa.





O evento contou com a presença da presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede) e do ex-prefeito e deputado federal Patrus Ananias (PT), além de deputados federais e estaduais, vereadores e aliados.





A oficialização da dupla ocorre após as negociações com a deputada federal Duda Salabert (PDT) para formar uma aliança ampla pela esquerda não avançarem, já que nenhum dos parlamentares concordou em abrir mão da liderança da chapa. A decisão faz com que a esquerda fique fragmentada no primeiro turno.





Nos últimos meses, Correia tentou convencer Duda a ser sua vice na disputa eleitoral. No entanto, Duda insiste em sua própria candidatura à prefeitura, argumentando que tem viabilidade para alcançar o segundo turno, segundo as pesquisas feitas.

Correia, por outro lado, conquistou o apoio da maioria dos partidos de esquerda. Inicialmente, a pré-campanha contava com outros nomes da esquerda, como as deputadas estaduais Bella Gonçalves (Psol) e Ana Paula Siqueira (Rede), que desistiram da disputa para apoiar o petista. Este movimento político teve o objetivo de unificar a esquerda em torno de uma única candidatura para o pleito, especialmente após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarar seu apoio ao correligionário na eleição.





Como resultado, Correia conta com o apoio de cinco partidos, incluindo o PT, o PCdoB e o PV, que fazem parte da federação, além do Psol e da Rede. O PCB também declarou seu apoio ao petista. A chapa foi batizada de "BH da Esperança".