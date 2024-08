O partido Solidariedade oficializou o apoio à reeleição do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), na eleição deste ano. A adesão foi anunciada na manhã deste sábado (3/8), em convenção do diretório municipal do partido na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). O evento contou com a presença do prefeito e do seu vice, Álvaro Damião (União).

O presidente estadual do Solidariedade, deputado federal Zé Silva, disse que o apoio à candidatura do atual prefeito foi feito “para evitar retrocessos em BH”. A convenção, que contou com a participação de militantes e lideranças do partido, também formalizou os candidatos da sigla para vereador.





A chapa encabeçada por Fuad agora possui o apoio de seis partidos: PSD, União Brasil, Agir, Avante, PRD e Solidariedade.

O candidato tem tentado angariar o apoio da federação PSDB-Cidadania. Em nota pública divulgada neste sábado, o prefeito lembrou que já fez parte da gestão tucana à frente do governo do estado e disse considerar natural o apoio que já vem sendo discutido pelas lideranças dos partidos.