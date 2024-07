Após muita negociação, ficou definido, nesta quinta-feira (25/7), que o vice na chapa de reeleição do prefeito Fuad Noman (PSD) será o vereador Álvaro Damião (União Brasil). A indicação é do senador Rodrigo Pacheco, uma das principais lideranças do PSD e com grande influência sobre o União Brasil.

Damião manifestava alguma resistência à indicação, pois pretendia se reeleger vereador, com expressiva votação, e buscar, depois, se eleger presidente da Câmara de Belo Horizonte. Além dele, estava no páreo a advogada Maria Fernanda Pires (União), mas, hoje, ele recusou a proposta.

A homologação do nome de Damião deverá acontecer na convenção de seu partido, prevista para este sábado.

Zema quer aliança com Tramonte

Nas últimas horas, avançaram as negociações entre o governador Romeu Zema (Novo) e o pré-candidato a prefeito de BH Mauro Tramonte (Republicanos). Com isso, a pré-candidata a prefeita pelo partido do governador Luisa Barreto será vice de Tramonte.

Além de se aproximar do favorito na disputa, segundo as últimas pesquisas, o objetivo de Zema é distanciar-se da direita bolsonarista, que tem como pré-candidato Bruno Engler (PL). Se confirmada a desistência de Luisa, BH deverá ter de seis a sete candidatos em disputa pela prefeitura.