O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), pediu apoio do PSDB e do Cidadania à sua candidatura à reeleição. Em nota pública divulgada neste sábado (3/8) nas redes sociais, Fuad lembrou que já fez parte da gestão tucana à frente do governo do estado e disse considerar natural o apoio que já vem sendo discutido pelas lideranças dos partidos.

“Voltei a Minas por um convite pessoal do governador Aécio Neves, para fazer parte de sua equipe de governo. Considero os governos tucanos os mais transformadores da história de Minas Gerais. Tenho orgulho do legado que ajudei a construir na Educação, que foi a melhor do Brasil, na Saúde, na Infraestrutura e na gestão profissional e de qualidade”, comentou o prefeito de BH.

Fuad foi secretário da Fazenda (2003-2007) no primeiro mandato de Aécio Neves (PSDB), hoje deputado federal, e depois foi secretário de Transportes e Obras Públicas (2007-2010) durante o governo de Antonio Anastasia, atual conselheiro do Tribunal de Contas da União (TCU).

De acordo com o PSDB, o pedido de Fuad será analisado pelas lideranças dos dois partidos nos próximos dias e, caso seja aceito, o ex-deputado estadual João Leite abriria mão de sua candidatura à prefeito para apoiar a reeleição de Fuad.

Cotado para ser o candidato da federação PSDB/Cidadania, Leite chegou a anunciar a candidatura, mas acabou não tendo o nome homologado. Isso, no entanto, ainda pode acontecer até o próximo dia 15, prazo final estabelecido pela legislação para registro das candidaturas.

Fuad já conta com o apoio do União Brasil, Avante, Solidariedade e PRD. As conversas entre Fuad e lideranças do PSDB e do Cidadania já estão em curso e a decisão deve ser tomada rapidamente devido ao calendário eleitoral.

“Considero natural o apoio, não só pelos antigos laços que mantenho com as principais lideranças do PSDB e Cidadania no Estado, como também pelo compromisso dos partidos em BH”, disse Fuad, que afirmou ainda estar conversando com os deputados federais Paulo Abi-Ackel, presidente do PSDB mineiro, e Aécio Neves, sobre essa possibilidade.