O Partido Social Democrático (PSD) oficializou, na manhã deste sábado (3/8), a candidatura do deputado estadual Douglas Melo à disputa pela Prefeitura de Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais. No evento também foi anunciado que a chapa será composta pelo Dr. Euro (Rede), vice-prefeito da cidade. A solenidade ocorreu durante a convenção partidária do PSD realizada no Centro da cidade, com a presença de correligionários e representantes das siglas coligadas.



Douglas chegou à convenção partidária acompanhado de seu vice na chapa, Dr. Euro, sendo recebido com entusiasmo pelos apoiadores.

Melo concorreu nas eleições municipais de Sete Lagoas em 2020, recebendo 32 mil votos (29%), ficando em segundo lugar. Já nas eleições de 2022, quando concorreu à vaga na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), obteve 64 mil votos.

Em conversa com o Estado de Minas, o deputado afirmou que a cidade necessita de um "gestor experiente para enfrentar os problemas", o que motivou sua candidatura à Prefeitura de Sete Lagoas. ”Nesta eleição de agora, eu sou o candidato que une mais experiência. Tenho três mandatos como deputado estadual e também fui vereador na cidade. Venho por uma responsabilidade e um amor pela cidade”, disse o deputado, que considera sua trajetória política como um diferencial em relação aos adversários.

“O relacionamento próximo de autoridades, que inclusive têm poder de articulação em Brasília, em Belo Horizonte, vai nos ajudar muito, porque para administrar uma cidade não adianta a gente querer fazer sozinho, a gente precisa de outras pessoas. Para se fazer grandes obras, se você não tiver força política, um povo unido e relacionamento, você não consegue”, completou o deputado, citando a sua relação com a Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional.

Durante o período de campanha eleitoral, o parlamentar não pretende se afastar das atividades legislativas. "Eu entendo que essa responsabilidade de deputado tem que continuar, até porque enquanto isso os municípios da região dependem do nosso trabalho", disse.

Apoio político

O parlamentar, que defende a união política, entra na disputa eleitoral com o apoio de grande parte da base do atual governo. O apoio do prefeito Duílio de Castro, que está em seu segundo mandato e não pode disputar a eleição, ainda não foi confirmado. No entanto, o deputado Douglas Melo está confiante de que receberá o apoio do atual prefeito. “Essa base está conosco por entender que a experiência vai ser fundamental”, declarou.

Ao todo, são 11 partidos na coligação, sendo eles: PSD, PRTB, União Brasil, PDT, Rede, Solidariedade, MDB, PP, Republicanos, PSB, PMN e Podemos.



Leia também: Indefinições em BH marcam último final de semana de convenções

Eu estou vindo pela responsabilidade com Sete Lagoas e para cuidar da cidade que eu amo, que é onde eu nasci e criei minha família. O meu foco principal hoje é esse. Deputado estadual Douglas Melo



Problemas e propostas

O candidato destaca como principais problemas da cidade a saúde, a infraestrutura e a educação, com ênfase na falta de vagas nas creches, que serão os pilares de sua campanha. Para a saúde, as propostas de Douglas Melo incluem acelerar a realização de exames, consultas e cirurgias, especialmente as oncológicas.

“Quero encurtar esse tempo, especialmente de cirurgia oncológica. Dar à mulher a condição de ter um exame para detectar o câncer de mama o mais breve possível, melhorar essa questão das cirurgias eletivas”, disse o deputado ao ser questionado sobre suas propostas.

Na área da educação, a principal proposta é a criação de novas vagas em creches. "Para criarmos essas vagas, precisamos terminar as creches que não foram finalizadas", explicou. Em relação à infraestrutura, Melo propõe o recapeamento das ruas, em vez de continuar com obras de "tapa buraco", como as que foram realizadas ao longo dos últimos anos. "Se você continua fazendo tapa buraco, as ruas oscilam demais e quando chove o buraco acaba abrindo", comentou.

O deputado também afirma que quer deixar de legado para a cidade, caso seja eleito, a construção de “grandes obras”. Além disso, também expressou o desejo de eleger um representante estadual e federal pela região.

“Eu quero voltar a fazer grandes obras em Sete Lagoas. Eu entendo que a atual administração vem fazendo um bom trabalho, mas eu quero agora contribuir trazendo grandes obras. Sejam obras no trânsito, como também construção de mais unidades de saúde, entregar o hospital regional, que é fundamental. E como eu disse, eu vou tentar unir Sete Lagoas politicamente novamente. Eu quero trabalhar para que a gente tenha um deputado estadual e um deputado federal na cidade, que há muitos anos inclusive não tem. A gente não tem um deputado federal aqui desde 2012", afirmou.