O deputado estadual Douglas Melo (PSD) confirmou com exclusividade ao Estado de Minas, nesta segunda-feira (8/7), a sua pré-candidatura à Prefeitura de Sete Lagoas. Em seu terceiro mandato, o parlamentar avalia que a definição do seu nome ocorreu de forma "natural" devido à sua experiência política. As negociações com os outros partidos para formar alianças e a composição da chapa que disputará as eleições em outubro ainda estão em negociação.

“Nós tivemos um crescimento na nossa votação de deputado muito grande desde a última eleição (municipal). E acho que também o fato de eu ser, neste momento, o pré-candidato mais experiente criou esse cenário favorável para que eu me tornasse pré-candidato”, disse o deputado em conversa ao Estado de Minas.

Melo concorreu nas eleições municipais de 2020 de Sete Lagoas, onde recebeu 32 mil votos (29%), ficando em segundo lugar. No pleito, concorreu contra o atual prefeito da cidade, Duílio de Castro Faria, que está em seu segundo mandato e, portanto, não pode concorrer novamente. Já nas eleições de 2022, quando concorreu à vaga na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), obteve 64 mil votos.

A pré-candidatura do parlamentar conta com o apoio do presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, e do diretório estadual. “O nosso partido, através do presidente Kassab, me pediu por várias vezes para que a gente pudesse estudar com carinho essa possibilidade de colocar o nosso nome à disposição e não só o presidente nacional, mas o presidente estadual (Cássio Soares) também. O PSD de Minas vê com muito bons olhos o fato da gente poder ser perfeito de uma grande cidade”, conta.

Alianças

Melo acredita que a demora para lançar o seu nome como pré-candidato pode ter atrasado as alianças, mas adianta que quatro partidos já demonstraram interesse em sua pré-candidatura. De acordo com o parlamentar, o nome de quem irá compor a chapa, como vice-candidato, ainda está sendo estudado. "Nós já temos alguns partidos interessantes caminhando ao nosso lado, que no momento correto nós iremos divulgar".

União política

O deputado coloca como um dos seus principais compromissos a união política em Sete Lagoas. Um dos seus objetivos é tentar ajudar eleger um deputado estadual e um federal pela região nas próximas eleições gerais.

“Eu acredito que nós hoje temos a possibilidade de chegar a uma eleição de prefeito, ganhar a eleição e, mais do que isso, ganhar com a união de outras pessoas, para que a gente possa lá na frente eleger tanto um deputado estadual quanto federal de Sete Lagoas. Esse é um compromisso meu. Quero unir Sete Lagoas novamente para que ela seja a protagonista do cenário político”, anseia.

Durante o período eleitoral, o deputado não pretende se licenciar dos trabalhos na Assembleia. "Até porque as demandas não param", completa. Ele acredita que sua experiência no Legislativo e a sua boa relação com os governos federal e estadual são um ponto forte. "Esse relacionamento é fundamental para que um prefeito possa administrar uma cidade. E também a experiência como deputado me fará ter um bom relacionamento com a Câmara de Vereadores, porque você não administra sem Legislativo", diz.



"Nós vamos conseguir fazer em Sete Lagoas um mandato à altura daquilo que a cidade merece, não queremos que os setelagoanos se contentem com pouco. Nossa ideia é mostrar que Sete Lagoas pode mais".

Problemas da cidade

Douglas Melo pontua como os principais problemas da cidade a infraestrutura, a saúde e a educação, sendo os principais pilares a serem levantados na sua futura candidatura. Para ele, a cidade cresceu muito ao longo dos anos, mas a infraestrutura não acompanhou os avanços.

“A infraestrutura chama muito a minha atenção. A saúde nós sempre temos que impulsionar, tem que melhorar principalmente na área de especialidades, principalmente alguns exames, cirurgias mais acessíveis à população”, conta.

“A educação é uma área que nós queremos trabalhar forte também, principalmente na geração de novas vagas para os primeiros anos. Eu vejo que as mães de Sete Lagoas têm uma dificuldade muito grande de ter uma creche para deixar os seus filhos. Temos que pensar em um modelo inteligente dessas crianças estarem bem acolhidas”, completa.