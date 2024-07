O evento que marca o primeiro passo para a unificação da esquerda em Belo Horizonte será realizado no próximo sábado (13/7). No local, o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) receberá o apoio da deputada estadual Bella Gonçalves (PSOL).

No início da semana, Ana Paula Siqueira (Rede), que faz parte da federação com Bella, abriu mão da pré-candidatura em prol de Correia. Agora, o mesmo deve ser feito pela deputada estadual do PSOL.

Bella apenas esperava a visita da ministra Marina Silva para oficializar o acordo. A chefe do Meio Ambiente de Lula é a fundadora da Rede Sustentabilidade, que faz parte da federação com o PSOL.

O acordo só foi costurado após a visita presidencial em Minas Gerais na última semana. Em Minas, o presidente Lula deixou claro que, ao seu lado, está Rogério Correia. Assim, na segunda-feira (1/7), foi batido o martelo sobre as duas pré-candidaturas.

Leia: Marina entre ‘duas Redes’ em BH

Apenas a deputada Duda Salabert (PDT) mantém a candidatura. Apesar disso, a parlamentar segue em reuniões com Rogério Correia.

Embora a conversa esteja na mesa, ambos gostariam de ser os cabeças de chapa da unificação. Por isso, até o momento, ficou acordado que o líder será apontado pelas pesquisas eleitorais.