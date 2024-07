A deputada estadual Ana Paula Siqueira (Rede) deve anunciar nos próximos dias a desistência de concorrer às eleições para a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), consolidando apoio ao pré-candidato petista e deputado federal Rogério Correia.

Siqueira não associa o movimento a uma "desistência", mas sim a "uma composição para fortalecimento da frente ampla".

"A conjuntura atual de Belo Horizonte nos exige um movimento para que a gente possa fortalecer o campo progressista. E nós sabemos que Belo Horizonte, até por ser uma capital muito importante no Brasil, tem conotações nacionais", afirmou Siqueira.

Ainda segundo a deputada estadual, ela está "fazendo esse reposicionamento, adiando um pouco a perspectiva de ser a primeira mulher prefeita da nossa cidade, mas fazendo uma convergência com aquilo que tem a nossa construção também nacional do nosso partido".

A deputada irá realizar o BH Tem Jeito na quinta-feira (11/07) para apresentar as propostas de governo baseada em pesquisa de campo que fez com a população belo-horizontina "na centralidade do processo". O evento também contará com a presença da Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, Marina Silva.

A desistência do pleito vem em resposta aos resultados das pesquisas, com o objetivo de fortalecer o campo progressista no primeiro turno. Na última segunda-feira, os pré-candidatos Rogério Correia (PT), Bella Gonçalves (Psol) e Duda Salabert (PDT), além de Siqueira, se reuniram para avaliar as pré-candidaturas e concluíram sobre a necessidade de união do campo progressista na capital mineira. No entanto, as demais pré-candidaturas ainda se mantém confirmadas.