A deputada estadual Ana Paula Siqueira (Rede) contestou o comunicado feito pelo Psol de que as duas legendas teriam chegado a um acordo em torno da candidatura da deputada estadual Bella Gonçalves (Psol) à Prefeitura de Belo Horizonte. Além de Bella, Ana Paula também é pré-candidata às eleições. E como as duas legendas estão federadas, somente uma das duas pode concorrer ao pleito municipal.



Por meio de nota, a parlamentar diz que “segue estritamente a legislação eleitoral, que determina as convenções partidárias como instância para que os filiados reúnam-se junto aos diretórios partidários e definam quem serão os candidatos na disputa eleitoral”. O texto diz ainda que as convenções, pela legislação eleitoral, serão realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto e os partidos e que as federações têm até o dia 15 de agosto para oficializar as candidaturas na Justiça Eleitoral.

“Até lá, o movimento BH tem Jeito continua, legitimamente, ouvindo a população e circulando por todas as regiões de Belo Horizonte”, concluiu a nota, em referência ao nome dado pela deputada à sua pré-candidatura.

A Rede também alega que, se não houver consenso sobre quem será o candidato, as instâncias superiores da federação deverão ser consultadas, conforme determina resolução interna que define regras para caso haja divergências em cidades com mais de 200 mil eleitores.

Já a deputada Bella, por meio de um comunicado, anunciou a confirmação de sua pré-candidatura pela federação formada com a Rede e disse que as duas legendas terão uma tática eleitoral conjunta “que considere a avaliação de cenários para a composição com outros partidos, federações ou a formação de uma frente eleitoral”.

“A nossa federação reforça a importância de debater um projeto de cidade nessas eleições. Acreditamos que é uma oportunidade para BH sair da situação de abandono e voltar a ser protagonista em políticas públicas que dialoguem com as necessidades reais do povo. É esse o caminho que estamos construindo para BH, buscando a unidade do campo progressista e reafirmando a oportunidade de elegermos a primeira prefeita mulher da nossa capital”, disse Bella Gonçalves.