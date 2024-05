Proposta de reajuste de Zema aos servidores fica pronta para ir a plenário

A proposta de reajuste salarial de Romeu Zema (Novo) para o funcionalismo público foi aprovada na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO) nesta quinta-feira (23/5) e está pronta para ser votada em primeiro turno no plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). O Projeto de Lei (PL) 2309/2024 prevê que os vencimentos dos servidores sejam reajustados em 3,62%. A medida é retroativa a janeiro deste ano.

A tramitação do projeto tem sido marcada por protestos de servidores dentro e fora da Assembleia desde que a matéria chegou na casa, na semana passada. O avanço foi lento nas comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e de Administração Pública (APU) até chegar à FFO e ser liberada para votação geral dos parlamentares.

A expectativa é de que o projeto vá ao plenário na semana que vem. Parlamentares da oposição planejam apresentar emendas ao texto, o que implicaria no retorno do texto às comissões. Ao longo da tramitação da proposta de reajuste na Assembleia, mesmo deputados da base governista têm reclamado da falta de abertura para diálogo com o Executivo sobre uma possível revisão do percentual apresentado.

Deputados da oposição e representantes de categorias do funcionalismo público manifestaram a insatisfação dos servidores nas comissões. Só na APU, 16 propostas de emendas ao texto enviado por Zema foram apresentadas e rejeitadas com o aval do relator Roberto Andrade (PRD), da base governista.

De acordo com o Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais (Sinfazfisco-MG), a inflação acumulada em 2022 e 2023, período ao qual se refere o projeto de Zema, foi de 10,67%. Desta forma, o reajuste proposto pelo PL 2309/2024 cobre apenas cerca de 1/3 das perdas inflacionárias.

Protestos

Após duas semanas de corredores da Assembleia lotados por servidores em protesto, a tramitação na FFO desta quinta contou com uma adesão menor de manifestantes. Segundo representantes de sindicatos e entidades de classe ouvidos pela reportagem na ALMG, categorias prepararam atos em diferentes pontos do estado para os próximos dias. A dispersão dos protestos também faz parte da estratégia das forças de segurança, categoria majoritária nos atos registrados durante a tramitação do PL 2309/2024.

O grupo reforça a adesão à estrita legalidade, modo de trabalho em que os servidores reduzem a atuação ao mínimo exigido na legislação e não realizam operações especiais ou com instrumentos considerados obsoletos ou sem manutenção. A ideia é pressionar prefeitos para alertar sobre o risco de uma ação reduzida dos agentes, conforme anunciado à reportagem pelo presidente da Associação dos Praças Policiais e dos Bombeiros Militares de Minas Gerais (Aspra-MG), o subtenente Heder.

A indignação com a proposta de 3,62% se soma às reivindicações anteriores de bombeiros, agentes socioeducativos e policiais penais, civis e militares. Em 2020, após negociações com a categoria, Zema enviou à Assembleia um PL que previa a recomposição salarial aos servidores da segurança pública dividida em uma parcela de 13% e duas de 12%.

A Assembleia aprovou o projeto e o texto foi enviado de volta ao Executivo. Zema então aprovou apenas o pagamento da primeira parcela e vetou as restantes. Desde então, o cumprimento do acordo tem sido reclamado pela categoria, que faz manifestações recorrentes, especialmente, nos últimos dois anos.