O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), lidera a pesquisa espontânea de intenção de voto encomendada pela TV Alterosa e publicada pelo Instituto Viva Voz. O chefe do Executivo da capital mineira foi citado por 10% dos eleitores entrevistados, enquanto o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) aparece na sequência, com 9,5%. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Instituto Viva Voz: intenções de voto na pesquisa espontânea Soraia Piva/EM/D.A Press

No levantamento também são mencionados outros pré-candidatos, como o deputado estadual Bruno Engler (PL), com 7,1%; o senador Carlos Viana (Podemos), com 4,2%; o deputado federal Rogério Correia (PT), com 4,1%, a deputada federal Duda Salabert (PDT), com 3,5%; o vereador Gabriel Azevedo (MDB), com 1,6%; e a deputada estadual Bella Gonçalves (Psol), com 0,2%.

Foram citados ainda políticos que não irão concorrer ao pleito, como o ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD), com 1,6%; o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 0,4%; o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 0,2%; e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), também com 0,2%. Indecisos somaram 48,8%, brancos e nulos 8%, e outros candidatos 1%.

No cenário estimulado, quando são apresentados nomes de pré-candidatos, Tramonte tem 25% das intenções de voto, seguido por Fuad, com 17%. Engler e Viana tiveram 10% cada um; Rogério 7%; Duda 6%; Gabriel Azevedo 3%; além de Luisa Barreto (Novo) e Bella, com 1% cada uma. Indecisos somaram 12% e branco/nulo, 9%.

Instituto Viva Voz: intenções de voto na pesquisa estimulada Soraia Piva/EM/D.A Press

“O fato do Tramonte ter comandado por vários anos, até maio, um programa de TV de grande popularidade, ajuda a explicar essa diferença. Quando a campanha começar para valer, esse cenário poderá mudar, uma vez que Fuad terá bastante tempo no programa eleitoral gratuito de rádio e TV para se apresentar e mostrar os feitos de sua administração aos eleitores”, explicou o diretor do Instituto Viva Voz, Igor Lima.

PT e PL com maior rejeição

O levantamento também perguntou aos eleitores, por meio de um cenário estimulado, em qual pré-candidato eles não votariam de jeito nenhum. Os pré-candidatos do PT, Rogério Correia, e do PL, Bruno Engler, são os que têm o maior índice de rejeição, com 13% e 11%, respectivamente. Na sequência, aparecem Duda, com 9%; e Luisa Barreto e Bella Gonçalves, com 6% cada uma.

Instituto Viva Voz: intenções de voto para chapa prefeito e vice na pesquisa espontânea Soraia Piva/EM/D.A Press

Além de liderarem as pesquisas de intenção de voto, Tramonte e Fuad estão entre os pré-candidatos com menores índices de rejeição. O deputado estadual tem 4% e o atual prefeito 5%, mesmo índice de Carlos Viana e Gabriel Azevedo.

O Instituto Viva Voz fez 2 mil entrevistas domiciliares com eleitores de Belo Horizonte, entre os dias 26 e 30 de junho de 2024. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa foi contratada pela TV Alterosa e o número do registro no TRE-MG é 00140/2024.

Avaliação de Fuad sobe

Os belorizontinos entrevistados pelo levantamento também avaliaram - pelo segundo mês consecutivo - a administração do prefeito Fuad Noman, que tomou posse em março de 2022 quando Kalil renunciou ao cargo para concorrer ao governo de Minas. Enquanto a avaliação positiva subiu de 31% para 35%, a negativa caiu de 23% para 21% e a regular caiu de 42% para 41%.