A quarta passagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por Minas Gerais, na última semana, colocou o estado entre os mais visitados pelo petista em 2024, com quatro agendas em cinco cidades entre fevereiro e junho. De olho nas eleições municipais, Lula anunciou investimentos e participou de inaugurações nas Regiões Central, Zona da Mata e do Alto Paranaíba.



Em Belo Horizonte, o anúncio de investimentos do governo federal no estado remontou à primeira visita, ocorrida em fevereiro deste ano. Lula também abriu espaço para o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD), e para o vice-governador Mateus Simões (Novo), que participam ativamente das propostas para a renegociação da dívida de R$ 170 bilhões de Minas com a União.



“Eu considero o Pacheco a mais importante personalidade de Minas Gerais hoje, uma pessoa pública, competente e jovem. Ele decide o que quer fazer, o que eu posso dizer é que quero estar junto”, disse Lula. O presidente também foi elogiado por Simões, que ressaltou uma relação “amena” entre os governos estadual e federal.



“Toda vez que o presidente vier a Minas para fazer anúncios, ele vai ser muito bem recebido. Nós temos muitas pautas em comum com o governo federal. Sempre que eu e o governador encontramos com o presidente, a gente repete o mesmo: ideologia é muito importante, partidos são muito importantes, mas o interesse de Minas vem sempre na frente”, declarou Simões.





Apoio à reeleição

Se em BH, Lula manteve distância da disputa por apoio eleitoral entre o prefeito Fuad Noman (PSD) e o deputado federal Rogério Correia (PT), em Contagem e Juiz de Fora – onde também esteve para duas inaugurações – o presidente demonstrou apoio à reeleição das prefeitas Marília Campos (PT) e Margarida Salomão (PT), respectivamente.



“A Marília age com a emoção mais do que com a razão. E isso é muito importante para quem cuida do povo. Porque governar, qualquer um governa. Fazer ponte, qualquer um faz. Fazer viaduto, qualquer um faz. Agora, cuidar das pessoas mais necessitadas e mais humildes, se você não tiver coração, você não consegue”, declarou Lula.

Viagens a Minas Gerais após o 2º turno de 2022

Luiz Inácio Lula da Silva

Junho de 2024 (BH, Contagem e Juiz de Fora)

Abril de 2024 (Nova Lima)

Março de 2024 (Serra do Salitre)

Fevereiro de 2024 (Belo Horizonte)

Jair Bolsonaro

Maio de 2024 (BH e Divinópolis)

Abril de 2024 (Uberlândia e Uberaba)

Outubro de 2023 (Belo Horizonte)

Agosto de 2023 (Belo Horizonte)

Junho de 2023 (Belo Horizonte)





Em abril, na terceira passagem por Minas, Lula participou da cerimônia de inauguração da empresa de biomedicamentos Biomm, em Nova Lima, responsável pela retomada da produção de insulina glargina em território nacional. O presidente estava acompanhado pela ministra da saúde, Nísia Trindade; e pelos ministros das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT-SP); Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG); e da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP).



Em Serra do Salitre, no Alto Paranaíba, Lula participou da inauguração da última fase do Complexo Mineroindustrial da EuroChem, em março. Com investimento próprio de US$ 1 bilhão no projeto, a empresa tem como meta produzir 1 milhão de toneladas de fertilizantes fosfatados por ano a partir de 2025 – e metade disso até dezembro deste ano.





Viagens do presidente Lula pelo Brasil

São Paulo 10

Rio de Janeiro 7



Rio Grande do Sul 5



Minas Gerais 4



Bahia 3



Ceará 2



Pernambuco 2



Alagoas 1



Maranhão 1



Mato Grosso do Sul 1



Pará 1



Piauí 1



Investimentos do PAC

Já em fevereiro, na viagem que marcou o retorno do presidente do Brasil a Minas e a retomada do diálogo com o governador Romeu Zema (Novo), Lula anunciou investimentos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), ao lado de ministros. Ele também esteve com Fuad e com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Tadeu Martins Leite (MDB).



Segundo maior colégio eleitoral do país, Minas foi fundamental para a vitória de Lula contra o ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, tendo visitado seis cidades do estado entre agosto e outubro – durante a campanha. Desde o fim do pleito, Bolsonaro visitou Minas em cinco oportunidades, uma a mais que o petista.