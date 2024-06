O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo), revelou nesta sexta-feira (28/6), durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Belo Horizonte, que tem um acordo com o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD), sobre a renegociação da dívida do estado com a União.

“Temos um compromisso do presidente do Senado de entregar aos governadores, ainda no começo da próxima semana - segunda ou terça-feira -, o projeto de lei que vai tramitar para a renegociação das dívidas dos estados”, declarou.

De acordo com Simões, Pacheco garantiu que dois pontos muito importantes para o governador Romeu Zema (Novo) já estão negociados com o governo federal.





“O primeiro deles é a possibilidade de uma redução geral dos juros porque esse de 4% é impagável; também uma redução por investimentos em infraestrutura e uma redução por entrega de ativos estaduais”, disse.

Leia: Vice de Zema é vaiado em evento com Lula e presidente pede 'civilidade'

“O segundo ponto é o desconto, a redução da dívida por federalização de ativos. Temos ativos importantes para federalizar, como é o caso da Codemig”, concluiu Simões.