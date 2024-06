Em sua quarta passagem por Minas Gerais neste mandato, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retornou a Belo Horizonte na manhã desta sexta-feira (28/6) para uma cerimônia de anúncio de investimentos do governo federal no estado que remontou à primeira visita presidencial à capital mineira, ocorrida em fevereiro deste ano.

O evento sediado em auditório no Centro da cidade teve uma apresentação de ministros antes da fala do petista e foi marcado por discursos com críticas ao governo Bolsonaro; exaltação à atual gestão e ao também presente presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG); e por poucas novidades em relação aos anúncios já realizados no início deste ano.

Lula foi precedido pelos líderes das pastas de Cultura, Margareth Menezes; da Educação, Camilo Santana (PT-CE); dos Transportes, Renan Filho (MDB-AL); de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG); e das Cidades, Jader Barbalho Filho (MDB-AM). Cada um dos ministros trouxe cifras destinadas a Minas no âmbito do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A maior parte delas já estava presente nos anúncios feitos em fevereiro ou em comunicados posteriores.

Renan Filho, Jader Filho e Alexandre Silveira se destacaram entre os ministros que fizeram críticas mais agudas ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Além de recordações aos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília, foram feitas comparações com os investimentos federais em Minas na gestão anterior e os previstos e já aplicados no atual governo.

Lula e a comitiva de ministros chegaram a Minas na quinta-feira (27/6), quando participou de evento de construção da Avenida Maracanã em Contagem, na Grande BH. Com a presença de Marília Campos (PT) prefeita contagense e pré-candidata à reeleição da cidade pelo Partido dos Trabalhadores, o evento teve um tom eleitoral, abandonado em BH para dar lugar a caráter institucional nesta manhã.

Além dos ministros, estão presentes na capital deputados federais e estaduais da bancada do PT e outras legendas ligadas ao campo progressista e pertencentes ao bloco governista. Duda Salabert, pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte pelo PDT e Rogério Correia, nome do PT na disputa, dividiram o palco.

Após a agenda em BH, Lula e os ministros partem para Juiz de Fora para o lançamento de um viaduto. Na Zona da Mata, a tendência é que o evento volte a ter tom eleitoral, já que o presidente será recebido pela atual prefeita e pré-candidata à reeleição, Margarida Salomão (PT).