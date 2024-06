Aos gritos de “Lula lá, Rogério em BH”, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dividiu o palanque com o pré-candidato à prefeitura de Belo Horizonte, Rogério Correia (PT), no segundo dia de sua agenda em Minas Gerais. O gesto vem após uma série de dúvidas sobre a candidatura petista na capital.

Rogério foi elogiado pela plateia de apoiadores petistas. Quando anunciado pelo cerimonialista, foi o mais aplaudido.

O prefeito Fuad Noman (PSD) não participou da agenda. Anteriormente, havia uma dúvida se o presidente poderia manter a promessa feita ao chefe do Executivo de BH quando ainda era candidato ao Planalto. Apesar disso, Correia deve ser a escolha de Lula na capital mineira.

Além do deputado federal, outras duas pré-candidatas dividiram o palanque com Lula. São elas: Duda Salabert (PDT) e Bella Gonçalves (PSOL).



Bella Gonçalves é cotada para ser vice de Rogério Correia na disputa pela PBH. Duda, por outro lado, deve manter a candidatura, mas esteve com o deputado federal algumas vezes em Brasília em busca de articular uma unificação.



Ultima chance



Ontem, quinta-feira (27/6), esteve em Contagem, na Região Metropolitana. O chefe do Executivo nacional anunciou investimentos, exaltou aliados e deixou claro seu objetivo durante a visita ao estado: é a última oportunidade de aparecer ao lado de pré-candidatos que apoia antes do período eleitoral.



De fato, a lei eleitoral não permite que candidatos e gestores subam em palanques para anunciar obras depois do dia 5 de agosto. E, apesar do clima eleitoreiro da visita à Região Metropolitana, Lula fez o pronunciamento depois de visitar as obras da Avenida Maracanã, via que vai integrar Contagem com Esmeraldas, Betim e Belo Horizonte. Cerca de 220 mil pessoas serão beneficiadas.



Hoje, sexta-feira (28/6), Lula lança uma série de investimentos em Minas. O evento acontece no Expominas, no Centro de BH.